Suomen kansalliset maataloustuet: Kokonaismäärä lähes 345 miljoonaa euroa, 93 prosenttia pohjoista tukea

Hallitus on vahvistanut kuluvan vuoden keskeiset kansalliset maataloustuet. Kansallista tukea maksetaan vuoden 2026 tuotannolle arviolta yhteensä 344,8 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan tuen menekki on noin 0,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2025. Tällä kansallisen tuen mitoituksella varmistetaan ministeriön mukaan tukikokonaisuuden jatkuminen mahdollisimman tasapainoisena eri tukivälineiden välillä ja alueellisesti.

Ministeriö painottaa, että Suomessa maatalouden tukien merkitys on erittäin suuri maatilojen kannattavuudelle ja siten kotimaisen ruuantuotannon ylläpitämiselle.

– Ilman tukivälineitä ruuan alkutuotanto olisi Suomen olosuhteissa nykyistä paljon vähäisempää ja voimakkaasti keskittynyttä, sillä pelkästään markkinatuotoilla ei pystytä kattamaan keskeisten elintarvikeraaka-aineiden korkeita tuotantokustannuksia, tiedotteessa sanotaan.

Vuosien 2023-2027 Suomen maatalouden tukikokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on aktiivisen ja kestävän ruoantuotannon ja samalla huoltovarmuuden turvaaminen.

KANSALLISTEN tukien jakosuhde on ennallaan: kokonaismäärästä noin 93 prosenttia on pohjoista tukea ja noin viisi prosenttia Etelä-Suomen kansallista tukea.

Pohjoisen tuen järjestelmä perustuu EU:n liittymissopimukseen, joka tunnustaa Suomen pohjoiset ja vaikeat ilmasto-olosuhteet. Etelä-Suomen alue ei täytä samoja liittymissopimuksen kriteerejä, joten siellä ei voida maksaa yhtä laajaa ja pysyvää kansallista tukea.

Vajaan kolmen prosentin osuus tukimäärästä on muuta kansallista tukea, josta merkittävä osa on nyt vahvistettua sokerijuurikkaan kansallista tukea.

Kansalliset maataloustuet täydentävät EU:n yhteisiä tukijärjestelmiä, ja EU:n maatalouspolitiikka asettaa tiukkoja rajoitteita kansallisten varojen käytölle maatalouden tukemisessa. Tuilla ei saa vääristää kilpailua EU:n yhteisillä markkinoilla.

EU-komission hyväksymät Suomen kansalliset tukimuodot perustuvat pohjoisiin tuotanto-oloihin ja niistä aiheutuviin korkeisiin tuotantokustannuksiin. Pohjoinen tuki täydentää erityisesti kotieläintalouden EU-tukivälineitä Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Etelä-Suomen kansallinen tuki kohdistuu sika- ja siipikarjatalouteen ja puutarhatalouteen.

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 171 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle. Maidon pohjoisen tuen kokonaismäärä on yhtä suuri kuin vuonna 2025. Maidon tukea maksetaan tukialueittain porrastettuna 8,6-31,5 senttiä litralta.