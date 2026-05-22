Suomen Kuvalehti: Marin ei luvannut Horneteja Ukrainalle – avustajan mielestä hävittäjäkohu oli ”kiero temppu”

Uudessa Suomen Kuvalehdessä haastatellun Tuulia Pitkäsen mukaan Volodymyr Zelenskyi oli pyytänyt Marinin maaliskuisen vierailun aikana taistelukoneita Suomelta, kuten muiltakin länsimailta.

Pitkänen kertoo pääministerin antaneen tähän länsimaiden vakiovastauksen, osoittaneen sympatiaa mutta kertoneen että valtuuksia koneiden antamiseen ei hänelläkään ole.

Marin itse sanoi Ukrainassa tiedotustilaisuudessa, että Hornet-kysymys oli ollut esillä.

Joku hallitus- tai virkamieslähteistä vuoti julkisuuteen muistiotiedot siitä, miten koneista oli ”keskusteltu”, ja huuto Suomen puolustuksen vaarantamisesta alkoi heti oppositiossa. Vaaleihin oli enää pari viikkoa.