22.5.2026 07:30 ・ Päivitetty: 22.5.2026 08:51
Suomen Kuvalehti: Marin ei luvannut Horneteja Ukrainalle – avustajan mielestä hävittäjäkohu oli ”kiero temppu”
Opposition levittämä väite siitä, että pääministeri Sanna Marin (sd) olisi keväällä 2023 luvannut Suomen Hornet-hävittäjiä Ukrainalle, oli Marinin silloisen erityisavustajan mukaan perätön.
Uudessa Suomen Kuvalehdessä haastatellun Tuulia Pitkäsen mukaan Volodymyr Zelenskyi oli pyytänyt Marinin maaliskuisen vierailun aikana taistelukoneita Suomelta, kuten muiltakin länsimailta.
Pitkänen kertoo pääministerin antaneen tähän länsimaiden vakiovastauksen, osoittaneen sympatiaa mutta kertoneen että valtuuksia koneiden antamiseen ei hänelläkään ole.
Marin itse sanoi Ukrainassa tiedotustilaisuudessa, että Hornet-kysymys oli ollut esillä.
Joku hallitus- tai virkamieslähteistä vuoti julkisuuteen muistiotiedot siitä, miten koneista oli ”keskusteltu”, ja huuto Suomen puolustuksen vaarantamisesta alkoi heti oppositiossa. Vaaleihin oli enää pari viikkoa.
MARININ VASTUSTAJAT väittivät vaalikampanjan loppumetreillä totena, että pääministeri oli jo luvannut Hornetit Ukrainaan vastoin valtiojohdon tahtoa, vaikka hävittäjiä tarvittaisiin vielä vuosien ajan kotimaan ilmapuolustuksessa.
Pitkänen luonnehtii haastattelussa tekoa ”kieroksi ja vittumaiseksi tempuksi”, jossa tärkeää ulkopolitiikkaa ja Ukrainan tarvitsemaa tukea käytettiin sisäpoliittisesti vaalien lyömäaseena.
Pääministeri yritti moneen kertaan vakuuttaa, ettei Suomi ole luvannut Ukrainalle mitään, mutta oppositiopoliitikot toistelivat perätöntä väitettä ja paheksuivat Marinin ”asiantuntemattomuutta”.
Tuulia Pitkänen toimii nykyään konsulttina omassa yrityksessään.
Juttua muokattu klo 11:50, lisätty linkki Ylen uutiseen Ukraina-vierailulta.
