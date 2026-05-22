Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.5.2026 07:30 ・ Päivitetty: 22.5.2026 08:51

Suomen Kuvalehti: Marin ei luvannut Horneteja Ukrainalle – avustajan mielestä hävittäjäkohu oli ”kiero temppu”

LEHTIKUVA / HANDOUT / KESKUSRIKOSPOLIISI
Ukraina pyysi maaliskuun 2023 vierailulla Marinilta myös venäläisten Allegro-junien lahjoittamista maan rautatieyhtiölle.

Opposition levittämä väite siitä, että pääministeri Sanna Marin (sd) olisi keväällä 2023 luvannut Suomen Hornet-hävittäjiä Ukrainalle, oli Marinin silloisen erityisavustajan mukaan perätön.

Demokraatti

Demokraatti

Uudessa Suomen Kuvalehdessä haastatellun Tuulia Pitkäsen mukaan Volodymyr Zelenskyi oli pyytänyt Marinin maaliskuisen vierailun aikana taistelukoneita Suomelta, kuten muiltakin länsimailta.

Pitkänen kertoo pääministerin antaneen tähän länsimaiden vakiovastauksen, osoittaneen sympatiaa mutta kertoneen että valtuuksia koneiden antamiseen ei hänelläkään ole.

Marin itse sanoi Ukrainassa tiedotustilaisuudessa, että Hornet-kysymys oli ollut esillä.

Joku hallitus- tai virkamieslähteistä vuoti julkisuuteen muistiotiedot siitä, miten koneista oli ”keskusteltu”, ja huuto Suomen puolustuksen vaarantamisesta alkoi heti oppositiossa. Vaaleihin oli enää pari viikkoa.

MARININ VASTUSTAJAT väittivät vaalikampanjan loppumetreillä totena, että pääministeri oli jo luvannut Hornetit Ukrainaan vastoin valtiojohdon tahtoa, vaikka hävittäjiä tarvittaisiin vielä vuosien ajan kotimaan ilmapuolustuksessa.

Pitkänen luonnehtii haastattelussa tekoa ”kieroksi ja vittumaiseksi tempuksi”, jossa tärkeää ulkopolitiikkaa ja Ukrainan tarvitsemaa tukea käytettiin sisäpoliittisesti vaalien lyömäaseena.

Pääministeri yritti moneen kertaan vakuuttaa, ettei Suomi ole luvannut Ukrainalle mitään, mutta oppositiopoliitikot toistelivat perätöntä väitettä ja paheksuivat Marinin ”asiantuntemattomuutta”.

Tuulia Pitkänen toimii nykyään konsulttina omassa yrityksessään.

Juttua muokattu klo 11:50, lisätty linkki Ylen uutiseen Ukraina-vierailulta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.5.2026
STTK:n edustajisto toivoo muutosten tuulia – ”Tämä hallitushan on tehnyt ihan superideologista politiikkaa!”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
22.5.2026
Arvio: Kadonneen jäljillä – Romeria pitää otteessaan enemmän kuvillaan kuin tarinallaan
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
21.5.2026
Arvio: Palkittujen ohjaajaveljesten hieno uutuus kuvaa ensikodin epävarmoja teiniäitejä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU