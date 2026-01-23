Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.1.2026 11:10 ・ Päivitetty: 23.1.2026 11:10

Suomen olympiaedustajista liki puolet on jääkiekkoilijoita – tavoitteena 6 mitalia

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Suomi tavoittelee Milano-Cortinan talvikisoista kuutta mitalia reilun sadan urheilijan joukkueella. Mitalitavoitteen on asettanut Olympiakomitean hallitus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kisajoukkuetta täydennettiin perjantaina 37 urheilijalla, ja olympiajoukkueen urheilijamäärä nousi samalla 102:een. Olympiaedustajista lähes puolet eli 48 on jääkiekkoilijoita.

- Valinnat on valmisteltu yhdessä lajiliittojen kanssa, ja Suomella on koossa ennakko-odotusten mukainen joukkue, Olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Janne Hänninen totesi tiedotteessa.

Hänninen toimii kisoissa myös Suomen joukkueen johtajana.

- On vielä pieni mahdollisuus, että joihinkin lajeihin saadaan lisäpaikkoja, Hänninen jatkoi ja ilmoitti, että näiden paikkojen käytöstä päätetään tapauskohtaisesti.

JOUKKUEEN tavoite perustuu dataperusteiseen mitaliodottamaan, joka on Olympiakomitean laskelmissa 5,35. Eli joukkueelta odotetaan ujoa venymistä.

- Lähdemme tavoittelemaan odottamaa parempaa tulosta, Hänninen vahvisti ja muistutti, että Suomen mitalimäärä 2000-luvun talviolympialaisissa on vaihdellut 5-9 mitalin välillä.

Milano-Cortinan kisat järjestetään usealla paikkakunnalla. Urheilijoiden suoritus- ja majoituspaikat sijaitsevat Milanossa sekä hajallaan eri vuoristokylissä, mikä lisää taustavoimien työtä.

- Kisat ovat logistisesti todella hajallaan useassa eri lokaatiossa, mikä aiheuttaa meille paljon työtä ja vaatii myös paljon henkilö- ja talousresursseja joukkueen tueksi, Hänninen korosti.

- Kisaprosessi on ollut käynnissä jo kolmen vuoden ajan, ja tavoitteena on ollut rakentaa suomalaisurheilijoille mahdollisimman hyvät edellytykset huippusuoritusten tekemiseen.

Milano-Cortinan kisat järjestetään 6.-22. helmikuuta.

