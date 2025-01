Suomen Pankin ennuste: Väestön ikääntyminen ja hidas tuottavuuskasvu heikentävät Suomen talouskasvua ja julkisen talouden kestävyyttä

Väestön ikääntyminen ja hidas tuottavuuskasvu heikentävät Suomen talouskasvua ja julkisen talouden kestävyyttä, arvioi Suomen Pankki pitkän aikavälin ennusteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennusteessa todetaan, että talouden kasvu on yleisesti heikkoa ilman lisäpanostuksia koulutukseen, osaajien maahanmuuttoon ja uuden teknologian kiinteän pääoman investointeihin.

Vähäisen syntyvyyden katsotaan heikentävän vähitellen inhimillistä pääomaa.

Ennusteen perusskenaariossa bkt kasvaa nopeimmillaan 2030-luvulla, jolloin kasvu on keskimäärin 1,8 prosenttia vuodessa. Sen jälkeen kasvu hidastuu vähitellen ja asettuu reiluun puoleen prosenttiin 2050-luvulta alkaen.

Tässä skenaariossa oletetaan, että korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kasvaa 25-34-vuotiaassa väestössä 50 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Nettomaahanmuuton pitkän aikavälin oletus on 27 000 henkeä vuodessa.

OPTIMISTISESSA skenaariossa bkt:n keskimääräinen kasvu on 2030-luvulla kaksi prosenttia, 2040-luvulla 1,5 prosenttia ja siitä eteenpäin reilun prosentin. Tässä skenaariossa on oletuksena, että korkea-asteen tutkinnon on suorittanut vuodesta 2040 alkaen 70 prosenttia 25-34-vuotiaista. Vuotuisen nettomaahanmuuton oletetaan olevan 40 000 henkeä.

Niin sanotussa muuttumattoman politiikan skenaariossa bkt ei enää kasva 2040-luvulla ja supistuu 2050-luvulta alkaen. Tämä skenaario kuvaa tilannetta, jossa talouskasvun tekijöitä ei tueta lisäpanoksin. Nettomaahanmuuton oletetaan siinä olevan pitkällä aikavälillä 18 000 henkeä vuodessa.