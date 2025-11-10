Suomen Pankki: Kiinan talouskasvu on hidastunut, hyvin vetänyt vientikin heikkenee

Suomen Pankin mukaan talouskasvu on hidastunut Kiinassa odotettua vahvemman alkuvuoden jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit arvioi kasvun hidastuvan noin kolmeen prosenttiin vuoteen 2027 ulottuvan ennustejakson lopulla ja myös pysyvän sillä tasolla pidemmän aikaa.

Bofitin mukaan Kiinan kotimaisen kulutuskysynnän kasvu ei riitä ylläpitämään nykyisen kaltaista kasvuvauhtia väestön ikääntyessä ja supistuessa. Aiemmin tänä vuonna Kiinaa avittaneen viennin tuki talouskasvulle heikkenee ja investointien kasvu hidastuu, Bofit arvioi.

Kiinan vienti on vetänyt tänä vuonna hyvin, vaikka kiinalaisiin tuotteisiin kohdistuvat kaupan esteet ovatkin lisääntyneet. Vuoden loppua kohti talouskasvu on kuitenkin hidastunut.

Toimialakohtaiset erot ovat edelleen suuria myös vuosien 2025-27 ennustejaksolla. Joillakin toimialoilla nähdään Bofitin mukaan voimakasta kasvua ja joillakin taas hiipumista.

Samaan aikaan epävarmuus Kiinan raportoimia talouslukuja kohtaan on lisääntynyt. Virallisesti Kiinan talous on kasvanut viiden prosentin vauhtia, mutta Bofit arvioi todellisen kasvun olleen prosenttiyksikön hitaampaa. Suomalaisarvion mukaan Kiinan talouden tilaa joudutaan arvioimaan yhä sakeamman sumuverhon läpi.

- Tämä hankaloittaa myös kiinalaisten talouspolitiikkaa valmistelevien virkamiesten ja talouspäättäjien työtä ja lisää politiikkavirheiden mahdollisuutta, Bofitin tuoreessa arviossa todetaan.