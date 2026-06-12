Suomen Pankki: Suomen vaikeaan työttömyystilanteeseen ei ole näkyvissä nopeaa helpotusta

Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,7 prosenttia. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän 1,2 prosenttiin ja vuonna 2028 1,4 prosenttiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskuspankki on nostanut kasvuennustettaan hieman maaliskuusta, jolloin se ennakoi talouden kasvavan tänä vuonna 0,6 prosenttia. Ennusteet vuosille 2027 ja 2028 taas ovat laskeneet hieman aiemmasta.

Inflaation odotetaan nousevan Suomessa tänä vuonna 2,4 prosenttiin energian hintojen nousun vuoksi. Maaliskuussa keskuspankki ennusti inflaation nousevan tänä vuonna 1,9 prosenttiin.

Nopeamman inflaation ennustetaan kuitenkin jäävän lyhytaikaiseksi. Huhtikuussa inflaatio oli Suomessa 1,5 prosenttia.

Suomen Pankin ennustepäällikön Juuso Vanhalan mukaan Suomen taloudessa on jo nähtävissä käänne parempaan. Pitkään laahannut yksityinen kulutus on piristynyt alkuvuoden aikana, ja myös vienti ja investoinnit ovat kasvussa.

Suomen talouden tunnelma onkin Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan kahtiajakoinen.

- Yhtäältä alkuvuoden kasvu on ollut hyvä, mutta toisaalta Lähi-idän kriisi kolhii kasvunäkymää, Rehn sanoi perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Öljyn hinnat ovat olleet koholla sen jälkeen, kun Lähi-idän konflikti alkoi helmikuun lopulla ja Iran sulki öljykuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen.

SUOMEN vaikeaan työttömyystilanteeseen ei kuitenkaan ole näkyvissä nopeaa helpotusta. Suomen Pankki arvioi työttömyyden vähenevän hitaasti ja työllisyyden kohenevan tasaisesti vuosina 2026-2028, kun suhdanne paranee.

Työttömyysaste oli Suomessa huhtikuussa 10,6 prosenttia. Suomen työttömyysaste on ollut viime aikoina yksi EU-maiden korkeimpia.

Julkinen talous pysyy Suomen Pankin mukaan selvästi alijäämäisenä. Tänä vuonna julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa arviolta lähes 92 prosenttiin ja edelleen hieman alle 97 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

Talousennusteeseen liittyy Lähi-idän tilanteen vuoksi keskuspankin mukaan vielä isoja epävarmuuksia. Myös Yhdysvaltain heittelehtivä kauppapolitiikka luo epävarmuutta. Jos geopoliittinen tilanne kääntyy parempaan suuntaan nopeasti, voi talouskasvu Suomen Pankin mukaan kuitenkin yllättää positiivisesti.

LÄHI-IDÄSSÄ riehuva sota vaikuttaa tällä hetkellä inflaatioennusteisiin koko Euroopassa. Euroopan keskuspankki (EKP) nosti torstaina ohjauskorkoaan inflaation kiihtymisen vuoksi.

EKP:n talletuskorko on nyt 2,25 prosenttia aiemman kahden prosentin sijasta. Samalla keskuspankki nosti euroalueen inflaatioennustetta 3,0 prosenttiin aiemmasta 2,6 prosentista.

Energiakriisistä huolimatta euroalueen tilanteessa on Rehnin mukaan myös positiivisia näkymiä.

- Euroalueen kotimaiset kustannuspaineet ovat helpottaneet, eikä energiashokki ole ainakaan vielä välittynyt palkkoihin, hän sanoi perjantaina.