24.3.2026 06:34 ・ Päivitetty: 24.3.2026 06:34

Suomen Pankki varoittaa: Iranin sodasta tulee kasvulle jarru

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomen Pankki laskee ennustettaan Suomen talouskasvusta Lähi-idän sodan aiheuttaman energian hintojen nousun takia. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 0,6 prosenttia. Vielä joulukuussa Suomen Pankki ennusti 0,8 prosentin kasvua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ennen Lähi-idän sotaa tilanne vaikutti lupaavalta, koska Suomen talous kääntyi kasvuun viime vuoden lopulla yksityisen kulutuksen ja investointien vetämänä, ja kasvu jatkui alkuvuonna 2026.

- Lähtökohta kuluvan vuoden kasvulle oli jopa hieman joulukuussa ennustettua parempi, mutta energian hintojen nousu jarruttaa kasvua, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala tiedotteessa.

Hän toteaa, että näkymät voivat nykyisessä maailmantilanteessa muuttua nopeasti.

Ensi vuonna kasvun ennustetaan yltävän 1,4 prosenttiin, eli senkin osalta ennuste heikkenee aiemmasta 1,7 prosentista. Vuonna 2028 talous kasvaa 1,5 prosenttia.

Myös Ukrainan sota ja Yhdysvaltain tullipolitiikka aiheuttavat yhä epävarmuutta.

MYÖS HINTOJEN nousu vauhdittuu energiashokin takia. Tänä vuonna inflaation ennustetaan kiihtyvän 1,9 prosenttiin, kun aiempi ennuste oli 1,4 prosenttia.

Persianlahden öljy- ja maakaasukuljetusten pysähtyminen nostaa erityisesti polttoaineiden hintoja Suomessa. Polttoaineiden hinnan nousu taas välittyy viiveellä muun muassa ruoan ja teollisuustuotteiden hintoihin.

Ennusteessa oletetaan, että energiashokin kesto jää suhteellisen lyhyeksi ja sen välittyminen muihin hintoihin maltilliseksi.

- Energian kallistuminen nostaa kuluttajahintoja tänä vuonna, mutta vaikutus ensi vuodelle riippuu olennaisesti energian tarjontahäiriön kestosta, Vanhala sanoo.

SUOMEN PANKKI arvioi, että kuluvana vuonna työttömyysaste on 10,2 prosenttia. Joulukuussa se ennusti kuluvalle vuodelle 9,9 prosentin työttömyyttä.

- Työllisyystilanne kohenee, kun suhdanne paranee, tiedotteessa sanotaan.

Toisaalta ennusteessa kirjoitetaan, ettei käänne parempaan ole työmarkkinoilla vielä käsillä.

Tammikuussa työttömyysasteen trendiluku oli Tilastokeskuksen mukaan 10,3 prosenttia.

Vuonna 2027 työttömyysasteen ennustetaan laskevan 9,7 prosenttiin ja edelleen 9,2 prosenttiin vuonna 2028.

