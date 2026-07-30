Talous
30.7.2026 07:00 ・ Päivitetty: 30.7.2026 07:00
Suomen talous ”hurmoksessa” – joko nyt alkoi pysyvämpi kasvu?
Suomen kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9 prosenttia edellisestä neljännekses tähuhti-kesäkuussa.
Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä bkt kasvoi 0,5 prosenttia heinä-syyskuusta.
Uudet luvut ovat merkittävä käännös Suomen talouden pitkään jatkuneessa rämpimisessä. Jo usean vuoden ajan Suomen talouden myönteiset värähdykset ovat kääntyneet pettymyksiksi, mutta nyt moni taloutta seuraavaa uskoo, että tälle vuodelle tehtyjä ennusteita pitää korjata paremmiksi.
TUOREET talousluvut ovat saaneet innostuneen vastaanoton viestipalvelu X:ssä.
- Suomen talous näyttäisi siirtyneen rampilta kiihdytyskaistalle, Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala kommentoi.
- Hurmoksellisia uutisia Suomen taloudesta! Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa.
OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen nostaa päivityksessään esiin sen, että toisen neljänneksen alustavat ennakkoluvut ovat huomattavasti vahvemmat kuin mallinnusten perusteella olisi odottanut.
- Vaikka luvut tarkentuisivat selvästi alaspäin, alkuvuosi on ollut hyvää kasvua, ja koko vuoden luvuista voi tulla ennusteita paremmat, hän kommentoi.
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