Suomen työttömyysaste liikahti alaspäin tammikuussa

Suomessa työttömyysaste nytkähti tammikuussa alaspäin, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työttömyysasteen trendiluku laski tammikuussa 10,3 prosenttiin, kun se joulukuussa oli 10,4 prosenttia. Työttömiä oli 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Samalla Tilastokeskus tarkensi selvästi alaspäin arviotaan työttömyysasteen trendiluvusta loppuvuoden osalta. Kuukausi sitten Tilastokeskus oli ilmoittanut työttömyysasteen trendin olleen joulukuussa 10,7 prosenttia ja marraskuussa 10,6 prosenttia. Nyt kummankin luvun kerrotaan olleen 10,4 prosenttia.

Suomen työttömyysaste ei siis näyttäisi kohonneen viime vuoden lopulla aivan niin korkealle kuin aiemmin arvioitiin.

Kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistetut trendiluvut voivat tarkentua jonkin verran, kun uusimman kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan.

Kaikkiaan työttömiä oli tammikuussa 295 000.

SUOMEN Yrittäjien johtavan ekonomistin Petri Malisen mielestä ilmassa on myönteisiä merkkejä, vaikka työttömyysluvut ovat edelleen korkeat.

- Talouden elpyminen, laskeneet korot ja matalana pysynyt inflaatio tukevat kuluttajien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus omaan talouteen kohentunee vähitellen. Ensimmäisiä merkkejä tästä nähdään esimerkiksi kuluttajien korttimaksutiedoissa, jotka ovat kasvussa ja vihjaavat siitä, että kuluttajat ovat alkaneet uskaltaa kuluttaa, Malinen sanoi tiedotteessa.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mielestä alkuvuoden luvut olivat työttömyyden osalta pelättyä paremmat.

- Edelleen korkeina riehuvista työttömyysluvuista on ymmärrettävästi vaikea riemuita, mutta suunta oli joka tapauksessa oikea. Mitään äkkikäännettä ei työmarkkinoilta voi odottaa, vaan parhaimmillaankin työttömyys sulaa pienin askelin, Appelqvist arvioi tiedotteessa.

Hypo-pankin pääekonomisti Juho Keskinen nostaa esiin, että tammikuussa työttömyysaste laski edelliskuuhun verrattuna ensi kertaa kahteen vuoteen.

Keskisen mukaan työmarkkinaluvut kertovat kahtalaista tarinaa.

- Työttömyysaste tarkentui uusissa tiedoissa alaspäin, mutta on yhä 1990-luvun lopun lukemissa, työttömyysjaksot ovat pidentyneet, ja työpaikkoja on vielä verraten vähän tarjolla. Samaan aikaan työllisten määrä on pysynyt historiaan nähden korkeana, ja tehdyt työtunnit kääntyivät jo varovaiseen kasvuun viime vuoden lopulla, Keskinen kommentoi tiedotteessa.

20-64-VUOTIAIDEN työllisyysasteen trendiluku laski tammikuussa hieman ja oli 75,7 prosenttia. Lukema oli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin joulukuussa.

Työllisiä oli 25 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Työllisyyden heikentymisestä pääosa kohdistui miehiin, sillä työllisiä miehiä oli 23 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Yrittäjien Malinen pitää työllisyysasteen trendin hiipumista harmillisena. Hänen mukaansa näyttää siltä, että talouden positiivisesta vireestä huolimatta selkeämpää muutosta työllisyydessä pitää odottaa vielä kohtuullisen pitkään.

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN määrä jatkoi nousuaan tammikuussa, ilmenee Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen eli Keha-keskuksen työnvälitystilastosta, joka perustuu kuntien työllisyyspalvelujen rekisteritietoihin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 139 600, mikä oli runsaat 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuun aikana 57 000, mikä oli 9 300 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

- Hyvällä tahdolla voi avoimissa työpaikossa nähdä pientä piristymistä viime kuukausilta, mutta työvoiman kysyntä on edelleen heikkoa, Appelqvist sanoi.

Uutista täydennetty klo 9.24 ekonomistien kommenteilla ja Keha-keskuksen työnvälitystilaston tiedoilla.