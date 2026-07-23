Kotimaa
23.7.2026 06:15 ・ Päivitetty: 23.7.2026 06:15
Suomen väkiluku kasvoi alkuvuonna 16 hengellä
Suomen väkiluku kasvoi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa.
Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Maahanmuuttoja oli reilut 5 200 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli puolestaan lähes 6 700 vähemmän kuin kuolleita.
Tilastokeskuksen maakuntakohtaisten ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi tammi-kesäkuussa eniten Uudellamaalla. Kaikkiaan väkiluku kasvoi viidessä ja väheni neljässätoista maakunnassa.
Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta eli noin 1 260 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.
Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.
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