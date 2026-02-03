Politiikka
3.2.2026 09:23 ・ Päivitetty: 3.2.2026 09:23
Suomenmaa: Keskustan kyselyssä ei ilmennyt häirintää tai epäasiallista kohtelua
Keskustan eduskuntaryhmän kanslian häirintäkysely on valmistunut, kertoo keskustan puoluelehti Suomenmaa.
Kyselyssä ei ilmennyt häirintää tai epäasiallista kohtelua, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Suomenmaalle.
Kurvisen mukaan kyselyyn vastasi lähes jokainen keskustan ryhmäkanslian työntekijä.
KESKUSTAN eduskuntaryhmän puheenjohtajisto jatkaa entisellään, ryhmä tiedotti järjestäytymiskokouksensa päätöksistä.
Puheenjohtajana jatkaa Antti Kurvinen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Eeva Kalli ja toisena varapuheenjohtajana Eerikki Viljanen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.