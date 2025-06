Suomessa alkoholi on Euroopan kolmanneksi kalleinta – myös ruoka ja tupakka hinnoissaan vertailussa

Tilastokeskuksen mukaan Suomi oli viime vuonna Euroopan kolmanneksi kallein maa ostaa alkoholia. Alkoholi oli kalliimpaa vain Islannissa ja Norjassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansainvälisestä hintavertailusta selviää, että alkoholin hinnoissa on suuria eroja Euroopan maiden välillä. Islannissa hintataso oli liki kolminkertainen verrattuna EU-keskiarvoon. Edullisinta alkoholi oli Italiassa ja Saksassa.

Osa hintaeroista selittyy eroilla maiden verotuksessa. Erityisesti viinin verotuksessa Euroopan unionin alue jakautuu kahtia.

- Monissa Etelä- ja Keski-Euroopan maissa, kuten Italiassa ja Espanjassa, viinin valmistevero on nolla. Sen sijaan Pohjoismaat samoin kuin Irlanti verottavat viiniä selvästi enemmän. Myös väkevien alkoholijuomien ja oluen verotuksessa on suuria eroja, ja Suomi on näissäkin tuoteryhmissä yksi Euroopan kireimmin verottavista maista. Tilastokeskuksen yliaktuaari Harri Kananoja kertoo tiedotteessa.

RUOAN ja alkoholittomien juomien hinnoilla mitattuna Suomi sijoittui kaikkien Euroopan maiden joukossa kahdeksanneksi.

Suomea kalliimpia olivat esimerkiksi Sveitsi ja muut Pohjoismaat Ruotsia lukuun ottamatta. Virossa ja Ruotsissa ruoka ja alkoholittomat juomat olivat vain hieman Suomea edullisempia.

Halvinta ruoka ja alkoholittomat juomat olivat viime vuonna Pohjois-Makedoniassa, Romaniassa ja Turkissa. Pohjois-Makedonian hintataso oli noin 70 prosenttia EU-keskiarvosta.

Tupakan hinnoissa Suomi oli kuudenneksi kallein maa. Kalleinta tupakka oli Irlannissa, jossa tupakoitsija joutui maksamaan savukkeista 160 prosenttia enemmän kuin EU-maissa keskimäärin.