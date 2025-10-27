Kotimaa
27.10.2025 11:01 ・ Päivitetty: 27.10.2025 11:01
Suomessa siirrytään talvirajoituksiin – Nastarenkailla ajaville suositukseksi satasen rajoitus
Suomen maanteillä siirrytään tällä viikolla talvikauden nopeusrajoituksiin, kertoo Väylävirasto. Nopeusrajoitukset tulevat voimaan pääosin keskiviikkona ja viimeistään perjantaina.
Nopeusrajoitusmerkkien vaihto voidaan Väyläviraston mukaan aloittaa jo maanantaina, jos paikalliset olosuhteet sitä edellyttävät.
Maanteillä nopeusrajoitukset laskevat pääasiassa 80 kilometriin tunnissa, kun taas moottoriteillä rajoitus on sata kilometriä tunnissa.
Vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoriteillä rajoitus voi kuitenkin olla 120 kilometriä tunnissa vielä marraskuussa, jos sää sen sallii. Joulukuun alusta alkaen myös kaikilla näillä moottoriteillä siirrytään talvinopeusrajoituksiin.
Talvinopeusrajoituksilla pyritään lisäämään talvikauden liikenneturvallisuutta ja vähentämään päällysteiden kulumista. Päällysteiden nastarengaskulutus kasvaa voimakkaasti, kun ajonopeus nousee yli 80 kilometriin tunnissa.
TIETURVALLISUUDEN johtava asiantuntija Noora Airaksinen Väylävirastosta kertoo, miten muutos alempiin nopeuksiin käytännössä tehdään.
- Kukin ely-keskus saa päättää itse, miten ne siirtyvät tällä viikolla talvinopeuksiin. Tässä otetaan huomioon paikalliset keliolosuhteet.
Asiantuntija kertoo, että talvinopeuksiin siirrytään meillä vuosittain osapuilleen samaan aikaan, vaikka muutosviikkoa ei ole lyöty lukkoon.
- Katsomme tässä aina hieman myös kelejä, harkinnanvaraa on. Mutta kyllä vaihto on tehty näillä tienoilla. Tälläkin kertaa olemme normaalissa aikataulussa.
Suomalaisten kaasujalka on kyselyiden mukaan nykyisin ikävän raskas: nopeusrajoituksia noudatetaan kansainvälisen vertailun mukaan meillä huonosti.
- Sen voi kuitenkin todeta, että talvinopeusrajoitukset laskevat keskimääräisiä nopeuksia Suomen maanteillä. Rajoitusten alentaminen siis tehoaa, Airaksinen painottaa STT:lle.
TIELIIKENNELAIN mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Nastarenkaita saa käyttää kelin vaatiessa myös muulloin. Suomessa ei kuitenkaan ole asetettu nastarenkaiden käytölle nopeusrajoituksia Keski-Euroopan maiden tapaan.
Tällä viikolla käynnistyvässä, keskeisten liikenne- ja ympäristötoimijoiden tukemassa Renkaat kelin mukaan -kampanjassa esitetään nastarenkaille enimmäisnopeuden suositukseksi sataa kilometriä tunnissa.
On arvioitu, että rajoitus hidastaisi päällysteiden kulumista ja voisi osaltaan vauhdittaa siirtymistä kitkarenkaisiin. Nastattomien talvirenkaiden eli kitkarenkaiden käyttöaikaa ei laissa rajoiteta.
- Väylävirasto ei ole enimmäisnopeuden suositusta nastarenkaille antanut. Mutta olemme tuoneet Väylävirastonkin kautta esiin sen, että nastarenkailla ajettaessa teiden päällysteiden kuluminen kasvaa, kun ajetaan yli kahdeksaakymppiä, Airaksinen sanoo.
Kitkat kuluttavat asvalttia vähemmän kuin nastat. Väylävirasto ei kuitenkaan anna suosituksia siihen, kummat kannattaisi alle talvella valita.
