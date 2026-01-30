Suomessa viime vuonna ennätysmäärä pahoinpitelyjä – Myös myymälävarkaudet lisääntyivät

Suomessa tilastoitiin viime vuonna ennätysmäärä pahoinpitelyjä. Vuoden 2020 tasoon verrattuna pahoinpitelyjen määrä lisääntyi lähes kolmanneksella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viranomaisten tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi edeltävästä vuodesta yli seitsemällä prosentilla, selviää Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastosta.

Pahoinpitelyjä ilmoitettiin viime vuonna kaikkiaan 44 600.

Sekä yksityisasunnossa että yleisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyjä tuli tietoon joitain prosentteja enemmän kuin vuonna 2024.

- Vuoteen 2020 verrattuna poliisin tietoon tulleiden yksityisasunnoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä on lisääntynyt runsaalla viidenneksellä, kun taas yleisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyjä on ilmoitettu lähes 45 prosenttia enemmän. Ravintolapahoinpitelyissä suunta on sen sijaan ollut muutaman viime vuoden aikana alaspäin, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas tiedotteessa.

Myös muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset lisääntyivät viime vuonna.

Henkirikokset vähenivät, mutta henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon edellisvuotta enemmän. Tapon, murhan tai surman yrityksiä tilastoitiin kaikkiaan 423, mikä sekin on uusi tilastoennätys.

MYYMÄLÄVARKAUKSIEN määrän kasvu jatkui myös vuonna 2025. Vuoden aikana poliisin tietoon tuli noin 76 500 myymälävarkautta, mikä oli yli viidesosan enemmän kuin edellisvuonna.

Näpistysten ja muiden myymälävarkauksien määrä on kasvanut selvästi vuodesta 2022 lähtien, mutta tällainen harppaus rikosten määrässä on Haapakankaan mukaan kuitenkin hyvin poikkeuksellinen.

Varkauksien määrän muutoksessa on merkittäviä alueellisia eroja. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen alueella myymälävarkauksien määrä on kasvanut vuoteen 2023 verrattuna yli 80 prosentilla, kun taas Oulun poliisilaitoksen alueella määrä on vähentynyt samalla aikavälillä lähes neljänneksellä.

Helsingin osuus kaikista viime vuonna tilastoiduista myymälävarkauksista oli lähes 30 prosenttia.