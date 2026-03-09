Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.3.2026 06:10 ・ Päivitetty: 9.3.2026 06:44

Suomessa yhä yli 100 000 työtapaturmaa – viime vuoden luvut pöytään

iStock

Palkansaajien työtapaturmien määrä väheni viime vuonna. Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) mukaan viime vuonna tapahtui yhteensä 107 000 työtapaturmaa, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Määrän laskun taustalla on työmatkalla sattuneiden tapaturmien määrän väheneminen. Työmatkatapaturmien määrä laski vuonna 2025 edellisvuodesta 15 prosentilla.

Tämä selittyy ainakin osin säällä. Viime vuoden loppuvuosi oli erittäin lämmin, ja toisaalta vuoden 2024 kevättalvella Etelä-Suomessa oli kaksi jaksoa, jolloin lumien sulaminen aiheutti liukkautta, sanoo TVK:n työturvallisuuspäällikkö Marja Kaari tiedotteessa. Tämä taas näkyi vuoden 2024 tilastoissa työmatkatapaturmien määrän kasvuna.

Eniten työmatkatapaturmia sattui viime vuonna jalan liikkuneille (noin 11 200) sekä polkupyöräilijöille (noin 4 900). Viime vuonna uutena tilastoissa oli sähköpotkulaudalla liikkuessa sattuneet työmatkatapaturmat, joita oli hieman alle 500.

TYÖPAIKALLA sattuneiden tapaturmien määrä puolestaan pysyi edellisvuosien tasolla. Yleisimpiä työpaikkatapaturmia olivat kaatumiset, liukastumiset sekä kompastumiset, erilaisiin esineisiin satuttamiset sekä äkilliset fyysiset kuormittumiset.

Uutena tilastotietona oli ihmisten aiheuttama väkivalta, hyökkäys tai uhkaaminen. Ne aiheuttivat yhdeksän prosenttia kaikista työpaikkatapaturmista.

Työpaikoilla tapahtui noin 25 tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. TVK:n mukaan korvattujen vahinkojen määrä on pysynyt lähes ennallaan, vaikka palkansaajien tekemät työtunnit ovat vähentyneet.

