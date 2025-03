Suomi lähettää Ukrainan humanitaariseen apuun 16 miljoonaa euroa – tukea lisäksi muun muassa Gazaan, Sudaniin ja Syyriaan

Suomi lähettää Ukrainaan humanitaarista apua 16 miljoonan euron edestä, kertoo ulkoministeriö. Summa on osa alkuvuoden avustusjakoa, johon sisältyy humanitaarista apua yhteensä 36,5 miljoonan euron edestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Apu kanavoidaan Ukrainaan YK:n humanitaaristen järjestöjen sekä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kautta. Ulkoministeriö toteaa, että Ukrainan humanitaarinen tilanne on heikentynyt erityisesti etulinjassa, kun Venäjän hyökkäyssota on kestänyt jo yli kolme vuotta.

- Suomi on tukenut Ukrainan humanitaarisia tarpeita Venäjän hyökkäyssodan ensimmäisestä päivästä lähtien ja näin on jatkossakin. Humanitaariset tarpeet Ukrainassa ovat suuria ja apumme on tärkeää, sanoi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) tiedotteessa.

Suomi tukee myös Maailman ruokaohjelman WFP:n operaatioita Sudanissa ja Gazassa yhteensä 4,5 miljoonalla eurolla. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n Syyrian alueellista operaatiota tuetaan 2 miljoonalla eurolla. Näiden lisäksi tukea myönnetään Etiopiaan, Afrikan sarven ja Suurten järvien sekä Sahelin alueille. Aasiassa Suomi tukee Afganistania ja Myanmaria kansainvälisen Punaisen Ristin kautta.

Rahoitusta on myönnetty myös WFP:n välityksellä kouluruokailun tukemiseen ja WFP:n ja UNHCR:n kautta vammaisinkluusion edistämiseen.

Suomi antaa lisäksi yleistukea monenvälisille humanitaarisille järjestöille. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitava humanitaarinen apu on valmistelussa.

