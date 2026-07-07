Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

7.7.2026 10:35 ・ Päivitetty: 7.7.2026 10:37

Suomi liittyy Naton ilmatankkaus- ja rahtikoneiden yhteiskäyttörinkiin

Airbus
Eurooppalaisen Airbusin sotilasmonitoimikone A330 MRTT perustuu jo pitkään käytössä olleeseen matkustajakonemalliin A330.

Suomi on liittynyt Naton monikansalliseen MRTT-ohjelmaan, jossa jäsenmaiden ilmavoimat operoivat kimpassa Naton uusia yhteisiä ilmatankkaus- ja rahtikoneita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo Puolustusvoimien logistiikkalaitos.

Yhteiskäyttörinkiin liittymisen jälkeen Suomi pääsee lentämään muiden osallistujien kanssa Naton uusia Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) -monitoimikoneita. Niistä on sekä ilmatankkaukseen, rahtikäyttöön että lääkintäevakuointiin sopivia versioita.

Muut MRTT-ohjelmaan kuuluvat maat ovat Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Tshekki.

Osallistumismaksun suuruutta puolustusvoimat ei ole kertonut.

KIMPPAKÄYTÖSSÄ Suomelle varataan tietty määrä MRTT-koneiden lentotunteja, joita ilmavoimat voi käyttää haluamallaan tavalla.

Suomella ei ole aiemmin ollut omaa ilmatankkauskykyä, vaan esimerkiksi pitkillä siirtymä- tai partiolennoilla Hornet-hävittäjille on pitänyt ostaa ilmatankkauspalveluita muilta Nato-mailta.

Lisää aiheesta

Saabille jättipotti: Nato haluaa ruotsalaisia valvontalentokoneita

MRTT-koneita on tilattu ohjelman kautta Natolle yhteensä 12. Koneet ovat juridisesti Naton omistamia ja niitä hallinnoi Naton logistiikka- ja hankintavirasto.

Kalustoa operoi monikansallinen yksikkö Hollannin Eindhovenin ja Saksan Kölnin tukikohdista. Suomi osallistuu yksikön toimintaan lähettämällä sinne ilmavoimien henkilöstöä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

7.7.2026 09:30

Saabille jättipotti: Nato haluaa ruotsalaisia valvontalentokoneita

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
7.7.2026
SDP vaatii Helsingin hallisotkusta pääministerin ilmoitusta
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
3.7.2026
Menikö Petteri Orpon kesä jo pilalle? Hyvävelikohu tahrii puolueen mainetta ja Rydmankin ryttyilee
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
2.7.2026
TikTok etsii superlobbaria Suomeen – tehtävänä yhtiön suojeleminen täkäläiseltä sääntelyltä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU