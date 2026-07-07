Tiede ja teknologia
7.7.2026 10:35 ・ Päivitetty: 7.7.2026 10:37
Suomi liittyy Naton ilmatankkaus- ja rahtikoneiden yhteiskäyttörinkiin
Suomi on liittynyt Naton monikansalliseen MRTT-ohjelmaan, jossa jäsenmaiden ilmavoimat operoivat kimpassa Naton uusia yhteisiä ilmatankkaus- ja rahtikoneita.
Asiasta kertoo Puolustusvoimien logistiikkalaitos.
Yhteiskäyttörinkiin liittymisen jälkeen Suomi pääsee lentämään muiden osallistujien kanssa Naton uusia Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) -monitoimikoneita. Niistä on sekä ilmatankkaukseen, rahtikäyttöön että lääkintäevakuointiin sopivia versioita.
Muut MRTT-ohjelmaan kuuluvat maat ovat Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Tshekki.
Osallistumismaksun suuruutta puolustusvoimat ei ole kertonut.
KIMPPAKÄYTÖSSÄ Suomelle varataan tietty määrä MRTT-koneiden lentotunteja, joita ilmavoimat voi käyttää haluamallaan tavalla.
Suomella ei ole aiemmin ollut omaa ilmatankkauskykyä, vaan esimerkiksi pitkillä siirtymä- tai partiolennoilla Hornet-hävittäjille on pitänyt ostaa ilmatankkauspalveluita muilta Nato-mailta.
Lisää aiheesta
MRTT-koneita on tilattu ohjelman kautta Natolle yhteensä 12. Koneet ovat juridisesti Naton omistamia ja niitä hallinnoi Naton logistiikka- ja hankintavirasto.
Kalustoa operoi monikansallinen yksikkö Hollannin Eindhovenin ja Saksan Kölnin tukikohdista. Suomi osallistuu yksikön toimintaan lähettämällä sinne ilmavoimien henkilöstöä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Talous
7.7.2026 09:30
Saabille jättipotti: Nato haluaa ruotsalaisia valvontalentokoneita