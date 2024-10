Suomi oli itärajan ylittäneille välipaikka – Tutkija: Suomesta on käsittämättömän helppoa poistua ilman asiakirjoja

Rajavartiolaitoksen tutkinnan mukaan vajaa kolmannes viime vuoden elokuun jälkeen itärajan ylittäneistä on jatkanut matkaa Suomesta muualle Eurooppaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime vuoden elokuusta lähtien lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä itärajalla johti osaltaan siihen, että hallitus alkoi valmistella välineellistetyn maahantulon torjumista. Eduskunta hyväksyi kiistellyn käännytyslain heinäkuussa.

Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön tutkinta itärajan tilannetta hyödyntäneestä epäillystä törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä jatkuu. Tutkinnanjohtaja, luutnantti Jyri Siitari sanoo, että noin 1 300:sta rajan ylittäneestä yli 400 on lähtenyt Suomesta eteenpäin.

- Ihmiset tulivat tänne, jatkoivat melkein heti matkaa Eurooppaan, ja nyt heitä palautellaan sieltä Dublin-sopimuksen perusteella takaisin päin, Siitari sanoo STT:lle.

Dublin-sopimuksen mukaan ihmisen turvapaikkahakemus käsitellään siinä maassa, jossa turvapaikkaa on haettu ensimmäisen kerran. Yli 400 Suomesta poistuneesta on Siitarin mukaan palautusprosessissa noin 280 ihmistä.

TUTKINTA liittyy viime vuoden elokuussa alkaneeseen turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymiseen Suomen itärajalla. Tilanne johti siihen, että Suomi sulki itärajan ja hallitus alkoi valmistella välineellistetyn maahantulon torjumista eli niin sanottua käännytyslakia.

Lain valmistelussa on vedottu muun muassa salaiseen tiedustelutietoon siitä, paljonko siirtolaisia Venäjä voi mobilisoida Suomen rajalle. Kiistelty käännytyslaki hyväksyttiin eduskunnassa heinäkuussa.

RIKOSTORJUNTAYKSIKÖN isoimmat tutkinnat koskevat Suomeen tulleita Intian kansalaisia.

- He tulivat tietyssä ajassa ja lähtivät melkein välittömästi pois. Aloimme kiinnittää huomiota siihen ja löysimme kaavan, että matka on pakosti myyty ja järjestetty niin, että Suomi on ollut vain läpäisypaikka, jonka kautta on tultu Schengen-alueelle.

Intialaisia ei ole yhtään näissä palautuksissa, eli he ovat todennäköisesti jatkaneet matkaansa vielä eteenpäin.

- Meidän havainnot ovat, että Venäjän puolen rajaviranomaiset eivät ole ainakaan pysäyttäneet heitä. Eivät siis ole tehneet vaikeaksi sitä Venäjältä lähtemistä.

Siitarin mukaan ihmiset ovat päässeet vaivatta jatkamaan matkaa Suomesta toiseen Schengen-maahan.

- Meidän näkökulmasta on ollut käsittämättömän helppoa poistua Suomesta ilman mitään asiakirjoja myös lentoliikenteessä. Siellä on ollut ihmisiä, joilla ei ole ollut edes passia ja jotka ovat lentomatkustaneet tuntemattomina henkilöinä.

SIITARI sanoo, että laitonta maahantuloa järjestetään muualta kuin Suomesta käsin. Epäillyt ovat hänen mukaansa järjestäneet tulijoille reitin Venäjältä Suomeen ja neuvoneet ihmisiä sosiaalisen median kanavilla.

- Ja kun ihmiset ovat tulleet, sana on levinnyt sosiaalisen median kanavilla kuten Telegramissa, että et tarvitse väärennettyä asiakirjaa tai toisen henkilön asiakirjoja päästäksesi Keski-Eurooppaan.

Siitarin mukaan Keski-Euroopasta ihmiset ovat mahdollisesti jatkaneet väärennetyillä asiakirjoilla esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Britanniaan.

Vapaa liikkuminen vaikeuttaa Siitarin mukaan ihmissalakuljetuksen taustalla olevan järjestäytyneen rikollisuuden paljastamista.

- Ihmiset pystyvät lähtemään ilman mitään asiakirjoja, hankkimaan lentoliput itselleen laillisesti tai joku ostaa ne heidän puolestaan. Jos matkustaminen täältä pois ei olisi näin helppoa, rikollisjärjestöt joutuisivat tulemaan paikan päälle ja näkyviin, väärentämään asiakirjoja ynnä muuta.

– Nämä rikollisorganisaatiot ovat piilossa tällä hetkellä.