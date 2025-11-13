Suomi on mukana 430 miljoonan euron puolustustarvikepaketin hankinnassa Ukrainalle

Suomi on mukana 500 miljoonan dollarin eli noin 430 miljoonan euron hankinnassa, jossa Yhdysvalloilta ostetaan Ukrainalle puolustustarvikkeita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen lisäksi mukana on Pohjoismaita ja Baltian maita eli Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. Hankinta tehdään Naton ja Yhdysvaltojen yhteisen tukimekanismin kautta.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan tämä vahventaa entisestään Pohjoismaiden ja Baltian maiden sitoutumista Ukrainan tukemiseen.

- On ratkaisevan tärkeää, että Ukraina saa kriittistä puolustusmateriaalia nopealla aikataululla, Häkkänen sanoo ministeriön tiedotteessa.