Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.11.2025 09:52 ・ Päivitetty: 13.11.2025 09:52

Suomi on mukana 430 miljoonan euron puolustustarvikepaketin hankinnassa Ukrainalle

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan tärkeää, että Ukraina saa kriittistä puolustusmateriaalia nopeasti.

Suomi on mukana 500  miljoonan dollarin eli noin 430 miljoonan euron hankinnassa, jossa Yhdysvalloilta ostetaan Ukrainalle puolustustarvikkeita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen lisäksi mukana on Pohjoismaita ja Baltian maita eli Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. Hankinta tehdään Naton ja Yhdysvaltojen yhteisen tukimekanismin kautta.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan tämä vahventaa entisestään Pohjoismaiden ja Baltian maiden sitoutumista Ukrainan tukemiseen.

-  On ratkaisevan tärkeää, että Ukraina saa kriittistä puolustusmateriaalia nopealla aikataululla, Häkkänen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Yhdysvallat ja Nato sopivat heinäkuussa mekanismista, jonka kautta eurooppalaiset liittolaiset ja Kanada rahoittavat tukipaketteja, joilla ostetaan Yhdysvalloilta nopeasti Ukrainaan toimitettavaa puolustusmateriaalia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
13.11.2025
Kelalaiset odottavat keskustelukulttuurin parantumista – ”Se vaatii luottamuksen palautumista”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
12.11.2025
Arvio: Punk-estetiikka tuodaan Lahdessa näyttämölle omilla ehdoillaan – sekoilua, kapinaa ja tervettä vimmaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU