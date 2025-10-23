Musiikki
Suomirockin jättiläinen panee pillit pussiin
Legendaarinen suomalaisyhtye Eppu Normaali lopettaa esiintymiset.
Yhtyeen jäähyväiskiertue päättyy elokuussa 2026 Tampereen Ratinan stadionille, kertoo pr-toimisto tiedotteessa.
Sitä ennen yhtye esiintyy akustisilla konserttisalikeikoilla alkuvuonna ja Töölön jalkapallostadionilla kesäkuussa. Eppu Normaali nähdään myös kesäfestivaaleilla ympäri maan.
Yhtye kertoo haluavansa lopettaa keikkailun, kun yhtyeen jäsenet ovat vielä ”terveitä, hyviä ja onnellisia”.
