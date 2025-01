Suomi saa uuden räjähdysainetehtaan: Porista trotyylivalmistuksen suurkeskus

Suomeen rakennetaan kokonaan uusi räjähdysainetehdas. Puolustusministeriö kertoi perjantaina, että Forcit-yhtiö perustaa Poriin TNT-tuotantolaitoksen. Demokraatti Demokraatti

Ukrainan sodan aiheuttama räjähteiden kysynnän voimakas kasvu on aiheuttanut varautumisongelmia Suomen ja EU:n huoltovarmuudelle. Euroopan alueella on vain pari TNT-tehdasta (Puolassa ja Serbiassa), joten ministeriön mukaan Suomi alkoi 2023-2024 tutkia mahdollisuutta perustaa tänne uusi sotilasräjähteiden tuotantolaitos.

TNT, trotyyli eli trinitrotolueeni on muun muassa tykistöammuksissa käytettäviä yleisimpiä räjähdysaineita.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok) mukaan valtio löysi yhteistyökumppaniksi räjähdevalmistaja Forcitin, ja hankkeen tarkempi valmistelu alkoi viime vuonna. Ministeri kertoi asiasta perjantaina Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Pori valikoitui rakennuspaikaksi suojaisen sijainnin, sataman ja muiden hyvien logistiikkayhteyksien takia.

FORCIT SANOO käyttävänsä tehtaaseen 200 miljoonaa euroa, Pori takaa sille tarvittavat luvitukset ja maankäyttöavun.

Tarkkaa sijaintia ei vielä kerrota, mutta Porin kaupunki sanoo tehtaan täyttävän tiukat turvallisuus- ja ympäristömääräykset.

Tehdas työllistää aikanaan Porin kaupungin mukaan kymmeniä työntekijöitä. Myös rakennustyöt parantavat alueen työllisyystilannetta.

Puolustusministeri Häkkäsen mukaan tehdashanke rahoitetaan ulkomaisin investoinnein ja jo suunnitelluilla kotimaisilla ammustilauksilla, eikä rakentamiseen käytetä uutta veronmaksajien rahaa.

Forcit uskoo, että tehdas on tuotannossa vuonna 2028. Uuden tehtaan on tarkoitus myydä tuotteita vain sotilasmarkkinoille. Keskeinen räjähteiden tilaaja on Nato sekä Suomen valtio.

Forcitin mukaan tehtaasta voi tulla tuotantomääriltään Euroopan suurin TNT-valmistaja.