Suomi sai uuden arkkiatrin – hän on syöpälääkäri Päivi Hietanen

Syöpätautien erikoislääkäristä ja psykoterapeutista Päivi Hietasesta on tullut Suomen uusi arkkiatri. Demokraatti

Asiasta kertoo Suomen Lääkäriliitto. Arkkiatri on Suomessa korkein lääkärille myönnettävä arvonimi, ja se voi olla kerrallaan vain yhdellä ihmisellä.

Tasavallan presidentti myönsi arvonimen perjantaina lääkärijärjestöjen esityksestä. Ehdotuksia sopiviksi ehdokkaiksi oli järjestöille tullut viime syksystä alkaen liki 200.

Dosentti Hietasen (s. 1954) valintaa järjestöt perustelevat hänen poikkeuksellisella kokemuksellaan ja taidoillaan niin lääketieteen opetuksessa, tutkimuksessa kuin potilastyössäkin.

Hietanen on tullut tunnetuksi muun muassa syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen uranuurtajana. Hän on ollut myös Lääkärilehden lääketieteellisenä päätoimittajana.

HELSINGIN yliopistollisen keskussairaalan syöpätautien klinikalla pitkän uran tehnyt Päivi Hietanen sanoo korostavansa lääkärien yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa.

– Lääkäreiden kannattaa yrittää pitää arvoistaan kiinni. Ilman toiminnan vahvaa eettistä pohjaa ihmisten hoito kärsii, ja lääkärillä on vaara uupua tai kyynistyä, Hietanen sanoo Lääkäriliiton tiedotteessa.

Suomen aiempi arkkiatri Risto Pelkonen (1931-2025) kuoli viime elokuussa. Hietanen on järjestyksessään Suomen 13. arkkiatri. Nimitys on elinikäinen.