Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

22.5.2026 10:02 ・ Päivitetty: 22.5.2026 10:44

Suomi sai uuden arkkiatrin – hän on syöpälääkäri Päivi Hietanen

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Dosentti Päivi Hietanen sai arkkiatrinimityksensä perjantaina.

Syöpätautien erikoislääkäristä ja psykoterapeutista Päivi Hietasesta on tullut Suomen uusi arkkiatri.

Demokraatti

Demokraatti

Asiasta kertoo Suomen Lääkäriliitto. Arkkiatri on Suomessa korkein lääkärille myönnettävä arvonimi, ja se voi olla kerrallaan vain yhdellä ihmisellä.

Tasavallan presidentti myönsi arvonimen perjantaina lääkärijärjestöjen esityksestä. Ehdotuksia sopiviksi ehdokkaiksi oli järjestöille tullut viime syksystä alkaen liki 200.

Dosentti Hietasen (s. 1954) valintaa järjestöt perustelevat hänen poikkeuksellisella kokemuksellaan ja taidoillaan niin lääketieteen opetuksessa, tutkimuksessa kuin potilastyössäkin.

Hietanen on tullut tunnetuksi muun muassa syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen uranuurtajana. Hän on ollut myös Lääkärilehden lääketieteellisenä päätoimittajana.

HELSINGIN yliopistollisen keskussairaalan syöpätautien klinikalla pitkän uran tehnyt Päivi Hietanen sanoo korostavansa lääkärien yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa.

– Lääkäreiden kannattaa yrittää pitää arvoistaan kiinni. Ilman toiminnan vahvaa eettistä pohjaa ihmisten hoito kärsii, ja lääkärillä on vaara uupua tai kyynistyä, Hietanen sanoo Lääkäriliiton tiedotteessa.

Suomen aiempi arkkiatri Risto Pelkonen (1931-2025) kuoli viime elokuussa. Hietanen on järjestyksessään Suomen 13. arkkiatri. Nimitys on elinikäinen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.5.2026
STTK:n edustajisto toivoo muutosten tuulia – ”Tämä hallitushan on tehnyt ihan superideologista politiikkaa!”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
22.5.2026
Arvio: Kadonneen jäljillä – Romeria pitää otteessaan enemmän kuvillaan kuin tarinallaan
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
21.5.2026
Arvio: Palkittujen ohjaajaveljesten hieno uutuus kuvaa ensikodin epävarmoja teiniäitejä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU