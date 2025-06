Suomi-seura: Pankit sulkevat ja rajoittavat mielivaltaisesti ulkosuomalaisten pankkipalveluja

Suomi-Seura ry:n toteuttaman ulkosuomalaisten pankkipalvelukyselyn tulokset osoittavat, että yhä useampi ulkomailla asuva Suomen kansalainen on kohdannut viime vuosina ongelmia pankkipalveluissa.

Kyselyn tulosten mukaan Suomessa toimivat pankit eivät välttämättä enää suostu avaamaan uusia tilejä tai säilyttämään aiempia asiakkuuksia, minkä seurauksena moni suomalainen jää ilman mahdollisuutta hoitaa asioitaan kotimaassaan. Syyksi pankit ilmoittavat muun muassa rahanpesun estämisen.

TIEDOTTEESSA korostetaan, että pankkitili Suomessa on myös ulkosuomalaisille välttämätön asioiden hoitamiseksi kotimaassa. Ilman pankkitiliä on vaikeaa maksaa laskuja, vastaanottaa palkkaa, eläkettä tai vuokratuloja, hoitaa kiinteistön tai metsän omistamiseen liittyviä asioita.

Pankkitiliä tarvitaan myös Suomessa asuvien läheisten asioiden hoitamiseen ja vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen viranomaispalveluissa. Moni ulkosuomalainen suunnittelee myös muuttoa Suomeen.

– Pankkipalvelut ovat välttämättömyyspalveluja, joita ilman on vaikea toimia Suomessa. On kohtuutonta, että Suomen kansalainen joutuu luopumaan pankkitilistään asuinmaansa perusteella. Yhteys Suomeen ei katkea ulkomaille muuttaessa. Noin 300 000 ulkomailla asuvaa Suomen kansalaista on suuri mahdollisuus asiakaskuntana pankeille, sanoo Suomi-Seuran puheenjohtaja Pekka Sauri tiedotteessa.