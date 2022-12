Suomi vastaa ukrainalaisten hätään – vihreästä elvytysohjelmasta viisi miljoonaa akuutteihin tarpeisiin

Suomi tukee Ukrainan energiasektorin akuutteja tarpeita ja vihreää jälleenrakennusta uuden vihreän elvytysohjelman kautta yhteensä viidellä miljoonalla eurolla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Venäjän iskut ovat vahingoittaneet Ukrainan energiainfrastruktuuria ja tuhonneet siitä jo noin 40 prosenttia. Sodan myötä 7,8 miljoonaa ukrainalaista on paennut Eurooppaan ja maan sisäisiä pakolaisia on 6,5 miljoonaa.

– Noin 16 miljoonaa ukrainalaista tarvitsee veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyvää apua, ulkoministeriön tiedotteessa todetaan.

Suomi vastaa ukrainalaisten hätään ja kohdistaa rahoitusta Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiö Nefcon kautta koulujen ja päiväkotien sekä asumis- ja terveyspalvelujen ja muun kriittisen infrastruktuurin korjauksiin, kunnostukseen ja jälleenrakentamiseen.

Nefcon hallinnoima vihreä elvytysohjelma tarjoaa Ukrainan kunnille rahoitusta ja teknistä tukea hankkeisiin, jotka tukevat maan palautumista sodasta ja humanitaarisesta kriisistä kohti pitkäkestoisempaa vihreää siirtymää.

– Suuri osa maan sisäisistä pakolaisista majoittuu julkisissa rakennuksissa. Niiden vedensaanti, lämmitys ja valaistus pitää turvata ihmisten hätään vastaamiseksi, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) toteaa ulkoministeriön tiedotteessa.

ELVYTYSOHJELMA tukee modernien, energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa ja pidemmällä aikavälillä Ukrainan vihreää siirtymää vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

– On hyvin tärkeää, että korjaus- ja jälleenrakennuksessa huomioidaan myös vammaiset henkilöt sekä sukupuolten tasa-arvo. YK:n mukaan joka neljännessä maan sisällä paenneessa perheessä on vammainen perheenjäsen – heidän pääsystään väestönsuojiin ja julkisiin rakennuksiin on huolehdittava, Skinnari painottaa.

Nefcon hallinnoima Ukrainan vihreä elvytysohjelma koostuu useamman rahoittajan aloitteista. Ohjelma lanseerattiin heinäkuussa 2022. EU, Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi ovat ohjelman ensimmäiset rahoittajat.