Ulkomaat
21.8.2025 15:17 ・ Päivitetty: 21.8.2025 15:17
Suomikin paheksuu Israelin rakennushankkeita Länsirannalla
21 maata on allekirjoittanut yhteisen julkilausuman, jossa tuomitaan Israelin hyväksymä uusi Länsirannan rakennusprojekti. Myös Suomi on julkilausuman allekirjoittaneiden maiden joukossa.
Israelissa hyväksyttiin keskiviikkona kiistelty rakennusprojekti, joka kansainvälisen yhteisön mukaan vaarantaa vakavasti kahden valtion mallin toteutumisen.
Israel aikoo rakentaa liki 3 400 uutta asuntoa miehitetylle Länsirannalle.
Julkilausumassa sanotaan, että Israelin päätös vahvistaa suunnitelma on mahdoton hyväksyä ja rikkoo kansainvälistä oikeutta. Lisäksi lausunnossa vaaditaan päätöksen välitöntä perumista.
