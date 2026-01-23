Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.1.2026 06:51 ・ Päivitetty: 23.1.2026 07:02

Super: Älkää antako tekoälylle arviointivaltaa hoitoihin – lähihoitaja osaa sen paremmin

iStock

Ammattiliitto Super sanoo huolestuneensa hallituksen aikeista sallia tekoälyn käytön lisäämistä potilaiden hoitotarpeen arvioimisessa. Liiton mukaan arviointioikeus pitäisi mieluummin palauttaa lähihoitajille, eikä antaa koneille valtaa potilaisiin.

Demokraatti

Edellisen Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana terveydenhuoltolakia muutettiin niin, että lähihoitajilta poistuivat oikeudet tehdä hoitoarvioita. Tämä oli Superin mielestä paha virhe, mutta nyt Petteri Orpon (kok) kabinetti on tekemässä vielä vaarallisemman muutoksen.

Liitto paheksuu, että nykyhallitus haluaa nyt antaa tekoälylle samaa päätösvaltaa, joka vasta äskettäin vietiin alan ammattilaisilta.

– Hoidon tarpeen arviointi ei ole mekaaninen prosessi, vaan kokonaisvaltaista ammatillista harkintaa, joka perustuu ihmisen kohtaamiseen ja vastuuseen. Tekoäly ei näe potilaan ilmeitä, eleitä, äänenpainoja, toimintakyvyn muutoksia eikä pysty tunnistamaan sanattomia huolen merkkejä, jotka ovat hoitotyön ydintä, sanoo Superin puheenjohtaja Päivi Inberg tiedotteessa.

ALGORITMIT, hoivarobotit ja tekoälyohjelmat arvioivat liiton mukaan tietoja tilastollisesti, eivätkä tunne potilaana olevaa ihmistä yksilönä.

Koneet eivät myöskään punnitse tai ota vastuuta päätöksistä toisin kuin ihmiset, Inberg muistuttaa.

Liitto vetoaakin hallitukseen, että se tekoälyihannoinnin sijaan palauttaisi lähihoitajille perusterveydenhuollon arviointioikeudet, potilasturvallisuuden nimissä.

