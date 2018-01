SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle palkkaohjelma ja nollasopimukset kuriin

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari on vastannut plagiointiväitteisiin.

– Koen, että graduni epäily 2 viikkoa ennen vaalipäivää on pelkkää peliä. Toki teen vastineen yliopistolle ja käymme läpi sen ajan ohjeistukset.

Jyväskylän yliopisto käynnisti torstaina esiselvityksenHuhtasaaren pro gradu -tutkielmasta.

Liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen on väittänyt, että gradussa on plagioituja kohtia. Myös Suomen Kuvalehden toimittaja Tuomo Lappalainen esitteli blogissaan lähteyttämättä kopioituja kohtia Huhtasaaren gradussa.

Huhtasaari on kiistänyt plagiointiväitteet. Huhtasaaren mukaan hän on todennäköisesti laittanut ensin toisen gradun lähteeksi, mutta sen jälkeen hänelle on kerrottu, että se pitäisi korvata alkuperäisellä lähteellä. Hän sanoo todennäköisesti laittaneensa sen jälkeen alkuperäisen lähteen virheellisesti.

Esiselvityksen tarkoituksena on alustavasti kartoittaa epäilyjen aiheellisuus. Selvitykseen osallistuu yliopiston ulkopuolinen asiantuntija, ja sen yhteydessä kuullaan myös Huhtasaarta.

– Jyväskylän yliopistolla on tultu siihen lopputulokseen, että on sekä epäilyn kohteen itsensä asianmukainen etu että myös yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mukaista, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta koskevat epäilykset selvitetään, sanoi Jyväskylän yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen STT:lle.

– Tietysti myös asian saaman suuren mediahuomion takia on tärkeää, että asia selvitetään, hän lisäsi.

Kohteelle on varattava riittävästi aikaa antaa oma vastineensa.

Esiselvityksen tekemiseen kuluu yleensä useita viikkoja, eli se valmistuu vasta presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen vaalipäivän, 28. tammikuuta jälkeen. Anttilainen muistuttaa, että epäilyn kohteelle on varattava riittävästi aikaa antaa oma vastineensa.

Anttilaisen mukaan tutkimuseettisiä selvityspyyntöjä tulee Jyväskylän yliopistoon vuositasolla noin viisi. Huhtasaaren gradua koskeva epäily tuli esille poikkeuksellisella tavalla, sillä normaalisti pyynnöt esiselvityksen käynnistämisestä tehdään suoraan yliopistolle.

– Tässä tapauksessa tämä asia on julkisuudessa nostettu esille ja sitä kautta tuotu Jyväskylän yliopiston tietoon. Yliopisto on halunnut tähän asiaan ripeästi tarttua.

Huhtasaaren gradu ”Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä” hyväksyttiin vuonna 2003. Gradun tarkistanut emeritusprofessori Juhani Aaltola kertoi STT:lle, ettei muista Huhtasaaren gradua.