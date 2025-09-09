Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

9.9.2025 12:15 ・ Päivitetty: 9.9.2025 12:15

Supo muokkasi nettisivujaan Keskisarjan puheiden jälkeen – näkemykset väestönvaihtoteoriasta ennallaan

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Suojelupoliisin (Supo) päätoimipiste Helsingissä 23. toukokuuta.

Suojelupoliisi (supo) poisti syyskuun alussa verkkosivuiltaan tekstiä väestönvaihtoteoriasta ja etnonationalismista muutama päivä perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan A-studio esiintymisen jälkeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Supon näkemys väestönvaihtoteoriasta ei kuitenkaan ole muuttunut mihinkään, kerrotaan STT:lle supon viestinnästä.

Ennen muokkauksia suojelupoliisin sivuilla kerrottiin väestönvaihtoteorian ja etnonationalismin olevan ”olennainen äärioikeistolaisen väkivallan oikeuttamisen peruste viime vuosina”. Tästä esimerkkinä tekstissä annettiin Uudessa-Seelannissa vuonna 2019 tapahtunut Christchurchin moskeijaan kohdistettu terrori-isku, jossa kuoli yli 50 ihmistä. Iskun tekijä perusteli tekoaan äärioikeistolaisilla salaliittoteorioilla ja uskoi esimerkiksi väestönvaihtoteoriaan.

Muokkausten jälkeen annettu esimerkki poistettiin ja tilalle on sittemmin vaihdettu teksti: ”Osa maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen tekijöistä on perustellut toimintaansa väestövaihtoteorialla.”

KESKISARJA puhui Ylen A-studiossa elokuun lopussa muun muassa maahanmuuttajista heikkolaatuisina tulokkaina ja sanoi väestönvaihdon olevan totta. Puheet ovat sittemmin herättäneet laajasti keskustelua mediassa ja sosiaalisessa mediassa, ja useat perussuomalaisten hallituskumppanit ovat tuominneet Keskisarjan puheet.

Supon verkkosivujen muutoksista kertoivat aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat ja Yle.

Supon viestinnän mukaan muokkaukset tekstiin tehtiin 1. syyskuuta. Muokkausten taustalla ovat supon mukaan viimeaikaiset kyselyt median uutisoinnin ja sosiaalisen median keskustelun johdosta. Supon mukaan sivujen päivittämisestä on kuitenkin keskusteltu jo alkukesästä ja tekstejä on tarkoitus päivittää jatkossa laajemminkin.

-  Äärioikeistolaista ideologiaa koskevaan verkkosivuumme on viitattu useasti viime viikkoina sekä median uutisoinnissa että sosiaalisessa mediassa, joten olemme oma-aloitteisesti tarkistaneet sisällön ajantasaisuuden. Supon viestintään tuli teemasta myös paljon kysymyksiä, suojelupoliisin STT:lle antamassa sähköpostivastauksessa kerrotaan.

Supon mukaan viittaukset Christchurchin iskuun poistettiin sivuilta, koska iskusta on kulunut jo useita vuosia aikaa.

-  Yksittäinen historiallinen esimerkki Christchurchista korvattiin yleisemmällä ilmauksella siitä, että osa maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen tekijöistä on perustellut toimintaansa väestövaihtoteorialla.

SUPON mukaan väestönvaihtoteoria on edelleen yksi äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista maailmanlaajuisesti. Supo ei kuitenkaan näe, että viittaukset teoriaan politiikassa olisivat sama asia kuin väkivallan perustelu kyseisen teorian avulla.

-  Näkemyksemme väestönvaihtoteoriasta eivät ole muuttuneet mitenkään. – – Viittaukset väestönvaihtoon tai demografisiin muutoksiin poliittisen retoriikan tasolla ovat eri asia kuin terroristisen väkivallan perusteleminen kyseisellä teorialla, sähköpostivastauksessa sanotaan.

Aliisa Uusitalo/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Työmarkkinat
9.9.2025
SAK:n Eloranta: Rymypolitiikka riittää – hallitus yrittää silmänkääntötemppua
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
9.9.2025
Kirjavisa: Terävää ja synkkää analyysiä Venäjän ideoista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU