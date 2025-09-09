Supo muokkasi nettisivujaan Keskisarjan puheiden jälkeen – näkemykset väestönvaihtoteoriasta ennallaan

Suojelupoliisi (supo) poisti syyskuun alussa verkkosivuiltaan tekstiä väestönvaihtoteoriasta ja etnonationalismista muutama päivä perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan A-studio esiintymisen jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Supon näkemys väestönvaihtoteoriasta ei kuitenkaan ole muuttunut mihinkään, kerrotaan STT:lle supon viestinnästä.

Ennen muokkauksia suojelupoliisin sivuilla kerrottiin väestönvaihtoteorian ja etnonationalismin olevan ”olennainen äärioikeistolaisen väkivallan oikeuttamisen peruste viime vuosina”. Tästä esimerkkinä tekstissä annettiin Uudessa-Seelannissa vuonna 2019 tapahtunut Christchurchin moskeijaan kohdistettu terrori-isku, jossa kuoli yli 50 ihmistä. Iskun tekijä perusteli tekoaan äärioikeistolaisilla salaliittoteorioilla ja uskoi esimerkiksi väestönvaihtoteoriaan.

Muokkausten jälkeen annettu esimerkki poistettiin ja tilalle on sittemmin vaihdettu teksti: ”Osa maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen tekijöistä on perustellut toimintaansa väestövaihtoteorialla.”

KESKISARJA puhui Ylen A-studiossa elokuun lopussa muun muassa maahanmuuttajista heikkolaatuisina tulokkaina ja sanoi väestönvaihdon olevan totta. Puheet ovat sittemmin herättäneet laajasti keskustelua mediassa ja sosiaalisessa mediassa, ja useat perussuomalaisten hallituskumppanit ovat tuominneet Keskisarjan puheet.

Supon verkkosivujen muutoksista kertoivat aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat ja Yle.

Supon viestinnän mukaan muokkaukset tekstiin tehtiin 1. syyskuuta. Muokkausten taustalla ovat supon mukaan viimeaikaiset kyselyt median uutisoinnin ja sosiaalisen median keskustelun johdosta. Supon mukaan sivujen päivittämisestä on kuitenkin keskusteltu jo alkukesästä ja tekstejä on tarkoitus päivittää jatkossa laajemminkin.

- Äärioikeistolaista ideologiaa koskevaan verkkosivuumme on viitattu useasti viime viikkoina sekä median uutisoinnissa että sosiaalisessa mediassa, joten olemme oma-aloitteisesti tarkistaneet sisällön ajantasaisuuden. Supon viestintään tuli teemasta myös paljon kysymyksiä, suojelupoliisin STT:lle antamassa sähköpostivastauksessa kerrotaan.

Supon mukaan viittaukset Christchurchin iskuun poistettiin sivuilta, koska iskusta on kulunut jo useita vuosia aikaa.

- Yksittäinen historiallinen esimerkki Christchurchista korvattiin yleisemmällä ilmauksella siitä, että osa maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen tekijöistä on perustellut toimintaansa väestövaihtoteorialla.

SUPON mukaan väestönvaihtoteoria on edelleen yksi äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista maailmanlaajuisesti. Supo ei kuitenkaan näe, että viittaukset teoriaan politiikassa olisivat sama asia kuin väkivallan perustelu kyseisen teorian avulla.

- Näkemyksemme väestönvaihtoteoriasta eivät ole muuttuneet mitenkään. – – Viittaukset väestönvaihtoon tai demografisiin muutoksiin poliittisen retoriikan tasolla ovat eri asia kuin terroristisen väkivallan perusteleminen kyseisellä teorialla, sähköpostivastauksessa sanotaan.

Aliisa Uusitalo/STT