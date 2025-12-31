Palkittu politiikan aikakauslehti.
31.12.2025 08:25 ・ Päivitetty: 31.12.2025 08:25

Susijahdin säännöt valmistuivat, koirasusille tulee noutaja

iStock
Susia metsästetään perinteisesti talvella niin sanottuna lippusiimapyyntinä, haulikot aseina.

Suden kiintiömetsästys saa alkaa Suomessa heti vuoden vaihduttua. Riistaviranomaisten mukaan susikannan säätelyn lisäksi tarkoituksena on poistaa luonnosta erityisen haitallisia koirasusia.

Demokraatti

Demokraatti

Joulun alla vahvistettu metsästyslain muutos poisti sudelta ympärivuotisen rauhoituksen. Susi on rauhoitettu Suomessa enää 11. helmikuuta – 30. marraskuuta välisen ajan.

Maa- ja metsätalousministeriö ehti vuoden viimeisinä päivinä laatia susijahdille säännöt ja vahvistaa pyyntikiintiöt, joten kiistelty sudenmetsästys on juridisesti laillista torstaista alkaen.

Sudenpyyntimäärät ovat erilaisia eri puolilla maata olevilla 16:a kiintiöalueella. Yhteensä saaliiksi voi päätyä noin sataa sutta.

KIINTIÖISSÄ painottuvat muun muassa Lounais-Suomen paikkakunnat, joilla susien määrä on kasvanut erityisen nopeasti. Myös alueille, joilla kotimainen metsäpeurakanta on kärsinyt susista, lupia on tullut enemmän.

Suomen Riistakeskuksen tiedotteen mukaan tähtäimessä ovat myös ne susilaumat, joissa tiedetään tutkimusten perusteella olevan koirien kanssa risteytyneitä petoja.

– Kiintiömetsästyksen yhteydessä pyritään poistamaan haitallinen vieraslaji, koirasusi. Sen vuoksi koirasusialueille on määritetty oma erillinen 26 yksilön kiintiö, Riistakeskus kertoo tiedotteessa.

Koirasusia on pidetty erityisen ongelmallisina, koska niiltä puuttuu villin suden luontainen ihmisarkuus. Ne myös ”heikentävät” villin susikannan perimää.

Sutta saavat jahdata ilman erillistä lupaa käytännössä vain ne metsästysseurat, joilla on kyseisille alueille muutenkin metsästysoikeus. Jahtiin pitää määrätä metsästyksen johtaja.

Saalis pitää ilmoittaa riistaviranomaisten rekistereihin heti, ja jahti lopettaa kun kiintiö tulee täyteen.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

