Suut soukemmalle? Valtioneuvosto keskittää ministeriöiden viestinnän itselleen

Ministeriöiden ja valtioneuvoston viestinnän tehtävät aiotaan koota valtioneuvoston kansliaan. Asiaa koskeva hanke asetettiin torstaina.

Yhteisen viestinnän toimintamallin ja organisointiehdotuksen on tarkoitus olla valmiina lokakuun loppuun mennessä.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan uudistuksen päätavoitteita ovat valtioneuvoston viestinnän linjakas johtaminen, tehokkaat ja tasalaatuiset viestinnän palvelut, viestinnän resurssien joustava käyttö ja säästöt.

Hanketta johtava valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen sanoo, että taustalla ei ole tavoitetta yhtenäistää viestinnän sisällöllistä linjaa tai lisätä poliittista ohjausta.

- Ei tässä ole tarkoitus sillä tavalla yhtenäistää sitä, että tässä olisi pelkästään yhdestä paikasta johdettu viestinnän sisältö. Ei mitenkään, hän sanoi STT:lle.

TAVOITTEENA ON Lankisen mukaan tehostaa resurssien käyttöä ja saada sitä kautta säästöjä sekä parantaa viestinnän palveluita.

Hän sanoo, että ongelmia on nykyisessä järjestelmässä nähty esimerkiksi resurssien johtamisessa.

- Kun meillä on hajautunut viestintä useisiin erillisiin viestintäyksiköihin, niin me ei ole oikeastaan päästy niissä varmaankaan riittävään yhteiseen näkemykseen siitä, että minkälaisia yhteisiä viestintäpalveluita meillä on ja kuinka niitä resurssoidaan.

Uudistuksen lähtökohtana on, että ministeriöiden viestintäyksiköiden henkilökunta siirtyy virkoineen ja voimassa olevien palvelussuhteen ehtoineen valtioneuvoston kansliaan. Siinä suhteessa säästöjä ei siis ole tulossa.

Niitä odotetaan Lankisen mukaan syntyvän myöhemmin siitä, että prosesseja tehostetaan ja esimerkiksi viestintäalustoja kehitetään.

- Varmaan myöhemmin myöskin henkilöstön puolesta sillä tavalla, että voidaan asteittain mahdollisesti vähentääkin väkeä. Mutta se tapahtuu sitten toiminnan kautta, jos on saatu sitä tehostettua. Mutta tämä ei ole siinä ensisijaisena tavoitteena.

Hankkeelle ei ole asetettu minkäänlaista euromääräistä säästötavoitetta.

