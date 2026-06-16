Kotimaa
16.6.2026 09:17 ・ Päivitetty: 16.6.2026 09:22
Syke: Kuivuus jatkuu Suomen järviseuduilla, vaikka sataisikin
Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Edes rankkasateet eivät täytä vesistöjä nopeasti.
Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta ja pienentäneet akuuttia kuivuutta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta.
Korjautuminen riippuu loppukesän sademääristä.
IHAN HETI tilanteeseen ei kuitenkaan ole luvassa muutosta.
- Kuivuustilanne ei korjaannu nopeasti, vaikka sateita saataisiin lisää. Suurten järvien ja pohjavesien pinnat reagoivat muutoksiin hitaasti. Pinnat myös laskevat tavallisesti läpi kesän, joten kuivuuden vaikutukset voivat näkyä vielä pitkälle syksyyn, sanoo Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto ympäristökeskuksen tiedotteessa.
Useissa järvissä vedenpinnat ovat edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista tasoa alempana tai jopa ennätysalhaalla.
Esimerkiksi Tarjanne on ajankohtaan nähden alempana kuin kertaakaan vuodesta 1865 alkaneen havaintohistoriansa aikana.
Sateet ovat nostaneet vedenpintoja paikoin hieman, mutta pitkä kuiva jakso on jättänyt tilanteen selvästi keskimääräistä heikommaksi.
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