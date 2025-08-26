Synkät luvut julki – Tilastokeskus: Työttömiä oli heinäkuussa 40 000 enemmän kuin vuosi sitten

Työttömiä oli heinäkuussa 40 000 enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten, kertoo Tilastokeskus. Työttömyysasteen trendiluku oli 15-74-vuotiailla heinäkuussa 9,6 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työttömyysasteen trendiluku nousi hieman kesäkuusta, jolloin se oli 9,3 prosenttia. Trendisarjan luvuista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu.

Lisäksi työllisten määrä laski, ja heitä oli heinäkuussa 43 000 vähemmän kuin vuosi sitten. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,8 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli heinäkuussa 269 000. Näistä miehiä oli 154 000 ja naisia 115 000.

Työllisiä miehiä oli 35 000 vähemmän ja työllisiä naisia 7 000 vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Suomen Ekonomien pääekonomisti Elias Erämaja kuvaa työttömyystilannetta synkäksi. Heinäkuun osalta tilanne on hänen mukaansa jopa odotettua heikompi.

- Epätoivoon ei kuitenkaan kannata vajota, sillä talouden käänne näkyy työllisyysluvuissa aina viiveellä ja taloudessa käänne on jo tapahtunut. Tosiasia kuitenkin on, että kun näitä lukuja katsoo etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osalta, ei tilanteesta voi mitenkään riemuita, Erämaja sanoo Ekonomistien tiedotteessa.

Nämä lukemat ovat iso pettymys.

MYÖS Pellervon taloustutkimus PTT:n mukaan uusimmat tilastotiedot Suomen työmarkkinoilta ovat odotettua huonompia.

- Odotimme, että työmarkkinoilla olisi näkyvissä vakautumista, mutta nämä lukemat ovat iso pettymys. Yksityisellä puolellakin työllisyydessä on kesä-heinäkuussa tapahtunut nitkahdus heikompaan, vaikka alkuvuonna nähtiin jo positiivisia merkkejä, sanoo PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk tiedotteessa.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo työllisyystilastojen olleen murheellista luettavaa.

- Viime aikoina on saatu varovaisen myönteisiä uutisia teollisuuden vientinäkymisestä ja kotimaisen kulutuskysynnän elpymisestä, mutta isossa kuvassa talouden kasvu ei ole vielä käynnistynyt eikä työllisyyden nousua ole siten toistaiseksi näköpiirissä, hän sanoo tiedotteessa.

TILASTOKESKUKSEN yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan heinäkuussa työllisinä oli vähemmän sekä yrittäjiä että palkansaajia viime vuoteen verrattuna.

- Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna läpi ikäryhmien ja niin naisilla kuin miehillä. Erityisesti nuorten eli 15-24-vuotiaiden työttömien määrä pysyi korkealla tasolla heinäkuussa, Taskinen kertoo Tilastokeskuksen tiedotteessa.

15-24-vuotiaiden työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuussa noin 17 prosenttia, mikä on noin 5 prosenttiyksikköä enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Taskisen mukaan hankalaa suhdannetilannetta kuvaa esimerkiksi se, että määräaikaisten työntekijöiden määrä on vähentynyt. Myös osa-aikatyössä olevien miesten määrä on laskenut.

- Jo edeltävien kuukausien tilannetta voisi kuvailla latteaksi, kun työllisten määrä laski huhti-kesäkuussa noin puoli prosenttia viime vuodesta ja tehtyjen työtuntien määrä kaksi prosenttia, Taskinen sanoo.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 10.51 mm. ekonimistien kommentein.