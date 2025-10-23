Syntyvyys nousussa, maahanmuutto hidastuu

Suomessa on tänä vuonna syntynyt 1 300 lasta enemmän syyskuun loppuun mennessä kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo Tilastokeskus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku viime vuoden lokakuun ja tämän vuoden syyskuun välisenä aikana oli 1,28. Se on 0,03 korkeampi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

- Syntyvyys on yhä matalalla tasolla, vaikka kuluvana vuonna on nähty hienoista nousua. Kokonaishedelmällisyysluku 1,28 on korkeampi kuin se oli vuosien 2023 ja 2024 aikana. Silti luku on edelleen kolmanneksi matalin 250 vuoden aikasarjan aikana, yliaktuaari Joonas Toivola Tilastokeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Eri kieliryhmien välillä näkyy syntyvyydessä yhä eroja, mutta ne ovat osittain myös kaventuneet.

- Vieraskielisten naisten kokonaishedelmällisyysluku on pitkään ollut kotimaankielisiä korkeampi, mutta 2020-luvun alkuun mennessä se laski ruotsinkielisten syntyvyyden tasolle, yliaktuaari Juhana Nordberg Tilastokeskuksesta kommentoi tiedotteessa.

Suomenkielisten naisten kokonaishedelmällisyysluku on ollut viime vuosikymmeneltä alkaen matalampi kuin ruotsin- ja vieraskielisten.

- Syntyvyys on noussut tänä vuonna vain suomenkielisillä ja ruotsinkielisillä, vieraskielisillä sen sijaan ei näy muutosta. Kun katsotaan viimeistä 12 kuukautta, suomenkielisten naisten kokonaishedelmällisyysluku oli 1,26, vieraskielisten 1,38 ja ruotsinkielisten 1,46, Nordberg lisää.

Kokonaishedelmällisyysluku kuvaa sitä, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi keskimäärin elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.

SAMALLA maahanmuutto Suomeen on hidastunut. Ennakkotietojen mukaan maahanmuuttoja Suomeen oli tänä vuonna yli 38 000 syyskuun loppuun mennessä, mikä on lähes 12 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

- Maahanmuutto on laskenut, mutta on edelleen korkealla tasolla. Maahanmuuttojen määrä on tammi-syyskuun aikana tilastohistorian kolmanneksi korkein ennätysvuoden 2023 ja viime vuoden jälkeen, Toivola sanoo.

Eniten alkuvuoden aikana Suomeen on muuttanut ukrainalaisia, vaikka heidän määränsä on samalla myös laskenut eniten viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Alkuvuoden aikana Suomeen on muuttanut lähes 4 300 ukrainalaista vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Toiseksi eniten maahan on muuttanut Suomen kansalaisia.

Seuraavaksi ahkerimmin Suomeen ovat muuttaneet Filippiinien, Intian ja Sri Lankan kansalaiset. Eniten on lisääntynyt viime vuoden ajankohtaan verrattuna Yhdysvaltain kansalaisten muutot, joita on 115 enemmän.

Maahanmuuton ennakkotilastojen luvut tarkentuvat myöhemmin ylöspäin muuttoilmoitusten pitkän käsittelyajan vuoksi.