Syntyykö valmista huomenna? – Marin toiveikas, että hiertäviin kysymyksiin löytyy kompromissi: ”Kaikki ratkaisun avaimet ovat pöydällä”

– Ennakoin, että myöhäiseksi menee ilta Säätytalolla tänäänkin, mutta myös edistymistä on jonkin verran tapahtunut, mutta avoimia kysymyksiäkin on vielä, pääministeri Sanna Marin (sd.) avasi illansuussa budjettiriihen tilannetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitusviisikko on jatkanut budjettineuvotteluja Säätytalolla. Neuvottelujen on määrä päättyä huomenna. Marinin mukaan pöydällä ovat ”tutut asiat” eli ilmastoon ja työllisyyteen liittyvät kysymykset.

Julkisuudessa on arvioitu, että kivenä kengässä hiertävät ilmastopäätökset, joissa erityisesti vihreät vaativat kovempia toimia, että Suomen tavoite hiilineutraaliudesta toteutuu vuoteen 2035 mennessä.

– Kaikki ratkaisun avaimet ovat pöydällä, nyt on kyse siitä, onko missä vaiheessa tahtoa löytää se yhteinen kompromissi, jonka avulla pääsisimme eteenpäin. Kyllä siellä on palasia, joista se on muodostettavissa, Marin selvitti.

Hänen mukaansa hallitus on keskustellut, mistä taakanjakosektorista – liikenteestä, maataloudesta, lämmityksestä – päästövähennykset löydetään. Marin ei avannut yksityiskohtia, sillä kyse on kokonaisuudesta, ja kaikesta on löydettävä ratkaisu.

– Erot eivät ole kovin suuria, uskoisin, että ratkaisu kyllä löytyy, mutta vielä on neuvoteltavaa.

Hän painotti, että ilmasto on kaikkien viiden hallituspuolueen yhteinen tärkeä prioriteetti, ja hallitus on sopinut hallitusohjelmassaan erittäin kunnianhimoisesta polusta hiilineutraaliuteen.

– Nyt me keskustelemme konkreettisista toimista. En näe, että tässä on sinänsä eroa hallituspuolueiden välillä, ovatko ilmastotoimet tärkeitä vai eivät.

”Paljon valoista näkymää on edessä.”

Marinin mukaan tänään on tarkoitus päättää myös työllisyyteen liittyvistä asioista. Hän huomautti, että 110 miljoonan euron työllisyystoimien kokonaisuus tullaan toteuttamaan hallituskauden aikana – eli tästä riihestä ei ole odotettavissa päätöksiä koko paketista.

Pääministeri korosti, että hallitus on jo kunnostautunut erittäin mittavilla työllisyystoimilla. Hän näkee myös edessäpäin valoisampia näkymiä.

– Talous kasvaa ennakoitua nopeammin, työllisyys on paremmassa tilassa kuin ennakoimme vuosi sitten. Paljon valoista näkymää on edessä, mutta samaan aikaan meillä on rakenteellisia haasteita, joita täytyy pystyä taklaamaan.

Hän mainitsi erityisesti työvoiman saatavuuteen, kohtaantokysymyksiin ja osaavien ihmisten riittämiseen liittyvät haasteet, joita hallitus käsittelee riihessään.

Marinilta kysyttiin, onko Säätytalolla nyt samanlaista dramatiikkaa kuin viime keväänä kehysriihessä, jolloin hallitus oli natista liitoksistaan.

– Ainakaan toistaiseksi ei ole yhtä suurta dramatiikkaa näkynyt, ei talon ulkopuolella tai sisällä, pääministeri vastasi.

Hän toivoi, että budjettiriihi saataisiin huomenna päätökseen.

– Mutta se jää nähtäväksi. Se riippuu siitä, onko tänään hallituspuolueilla tahtoa ja halua löytää ratkaisua yhä avoinna oleviin yksittäisiin kysymyksiin. Olen valmistautunut siihen, että täällä ollaan niin myöhään kuin tarve vaatii.