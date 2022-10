”Syynä ei ollut pahansuopuus tai katalat aikeet” – Rishi Sunak lupasi korjata edeltäjänsä virheet välittömästi

Kuningas Charles nimitti tiistaina entisen valtiovarainministerin Rishi Sunakin Britannian uudeksi pääministeriksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sunak on ensimmäinen värillinen pääministeri Britannian historiassa ja samalla 42-vuotiaana nuorin pääministeri yli kahteen vuosisataan.

Hän on myös ensimmäinen pääministeri, jonka kuningas Charles on nimittänyt, ja jo kolmas viran haltija kuluvana vuonna.

Edesmennyt kuningatar Elisabet nimitti Sunakin edeltäjän Liz Trussin virkaansa vain kaksi päivää ennen kuolemaansa syyskuun alussa.

Sunak sanoi ensimmäisessä puheessaan pääministerinä korjaavansa edeltäjänsä virheet. Sunak sanoi pitävänsä Trussin välitöntä pyrkimystä kasvun lisäämisestä jalona, vaikka toteutus epäonnistuikin.

- Virheiden syynä ei ollut pahansuopuus tai katalat aikeet, pikemminkin päinvastoin, mutta silti eräitä virheitä tehtiin. Virheiden korjaaminen alkaa välittömästi, Sunak lupasi yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Uusi pääministeri lupasi myös työskennellä ”yötä päivää” Britannian tilanteen parantamiseksi. Hän muistutti jo valtiovarainministerinä tehneensä kaikkensa suojellakseen työntekijöitä ja yrityksiä.

- Samalla intohimolla käyn nykyisten haasteiden kimppuun. En jätä seuraaville sukupolville hoidettavaksi velkoja, joita olemme liian heikkoja maksamaan itse.

SUNAK sanoi olevansa hyvin selvillä siitä, että luottamus on ansaittava.

- En yhdistä maatamme sanoilla vaan teoilla. Tulen panemaan ihmisten edun politiikan edelle.

Sunak kiitteli myös entistä pääministeriä Boris Johnsonia tämän ”uskomattomasta työstä” sekä lämpimyydestä ihmisenä.

Ennen Sunakin nimitystä Truss toivotti onnea ja menestystä seuraajalleen poistuessaan pääministerin virallisesta virka-asunnosta Lontoossa jättämään eroilmoituksensa kuningas Charlesille.

- Jatkamme taisteluamme läpi myrskyn, mutta uskon Britanniaan ja britteihin ja tiedän, että edessämme on kirkkaampia päiviä.

Jo maanantain puheessaan Sunak lupasi pahojen talousongelmien kanssa painivaan Britanniaan ”vakautta ja yhtenäisyyttä”. Oman puolueensa, konservatiivien, kuppikuntaisuuden ja eripuran Sunak on niin ikään luvannut korjata.

OPPOSITIOSSA oleva työväenpuolue on toistuvasti vaatinut konservatiiveja järjestämään enneaikaiset vaalit toistuvien pääministerivaihdosten vuoksi.

- Sunakilta puuttuvat mandaatti, vastaukset ja ideat, tylytti työväenpuolueen johtoon kuuluva Angela Rayner Twitterissä.

Kansa tuntuu olevan samaa mieltä, sillä Ipsos-markkinatutkimuslaitoksen mittauksen mukaan 62 prosenttia äänestäjistä haluaisi uurnille jo ennen vuodenvaihdetta.

Britannian vaalijärjestelmän mukaan vaaleja ei kuitenkaan ole pakko järjestää ennen tammikuuta 2025. Koska konservatiivien kannatus on surkealla tolalla, on erittäin epätodennäköistä, että puolue suostuisi vaaleihin ennen kuin on pakko.