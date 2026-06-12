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Politiikka

12.6.2026 09:41 ・ Päivitetty: 12.6.2026 09:41

Syytös kokoomukselle: ”Niin kiire wolttaamaan viinaa, että siinä jää presidenttikin toiseksi”

ANSSI TAKALA / LEHTIKUVA / STR

Keskustan kansanedustaja, eduskunnan suuren valiokunnan jäsen Jouni Ovaska pitää hallitusta epätoivoisena, kun sen edustajat keskeyttävät osallistumisensa Kultaranta-keskusteluihin salliakseen alkoholin kotiinkuljetuksen.

Demokraatti

Demokraatti

Eduskunnan on määrä äänestää asiasta tänään.

Odotettavissa on, ettei eduskunta tänään hyväksy alkoholilain muuttamista koskevaa hallituksen esitystä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena, vaan asia tulee käsiteltäväksi suureen valiokuntaan.

Ovaska sanoo tiedotteessaan paheksuvansa suuren valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen kansanedustajan Sinuhe Wallinheimon toimintaa. Ovaskan mukaan hän väärinkäyttää asemaansa.

– Meille on ilmoitettu, että asia tulisi valiokunnan käsittelyyn saman tien istunnon päätyttyä. Tämä on demokratian halveksuntaa. Miksei asia voi odottaa, jotta suuren valiokunnan jäsenet voivat perehtyä materiaaliin?

Ovaskan mukaan hallituksen olisi pitänyt varmistaa asian oikeusperusta ennen sen tuomista käsittelyyn.

– Kokoomuksella on niin kiire wolttaamaan viinaa, että siinä jää presidenttikin toiseksi. Kristillisdemokraatit laulavat Suvivirttä samaan aikaan, kun hallituskumppani ajaa Alkon monopolin alas.

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