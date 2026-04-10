Syytös: ”Orpon hallituksen hampaisiin ovat joutuneet naiset, lapset, työttömät, vähävaraiset ja nyt myös eläimet”

SDP:n kansanedustajat syyttävät Orpon hallitusta nyt eläinten huonosta kohtelusta. Hallitus on muuttamassa Marinin hallituksen aikana aikaansaatua eläinten hyvinvointilakia.

– Orpon hallituksen hampaisiin ovat joutuneet naiset, lapset, työttömät, vähävaraiset ja nyt myös eläimet. Jo ennen eläinten hyvinvointilain vesittämistä hallitus lakkautti eläinsuojeluasiamiehen viran. Hallituksen eläinpoliittiset linjaukset ovat huutaneet poissaolollaan, ja valitettavasti tämä lakiesitys on surullinen esimerkki poliittisesta selkärangattomuudesta, SDP:n Pinja Perholehto sanoo tiedotteessaan.

Perholehto sanoo, että eläinten hyvinvointilain yksi merkittävimmistä uudistuksista oli porsaiden kirurgisen kastraation kielto siirtymäajalla vuoteen 2035 mennessä.

– Suomessa kastroidaan vuosittain noin miljoona porsasta. Kyse ei ole siis mistään marginaalisesta asiasta, vaan laajasta ja kivuliaasta käytännöstä. Hallitus haluaa poistaa tämän kiellon, vastoin viranomaisten, tutkijoiden ja järjestöjen lausuntoja.

SDP:n Helena Marttila sanoo omassa tiedotteessaan, että sika-alaa on tuettava löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja porsaiden kirurgisen kastraation kiellon kumoamiselle.

– Kirurgiselle kastraatiolle on jo olemassa vaihtoehtoja, kuten immunokastraatio eli rokottaminen ja karjujen kasvatus ilman kastraatiota. Viime hallituskaudella säädetty eläinten hyvinvointilaki korostaa, ettei tuotantoeläimillekään saa aiheuttaa tarpeetonta kipua.

Marttilan mukaan hallituksen esitys oli määrä antaa eduskunnalle vasta elokuussa, sillä maa- ja metsätalousministeriöllä on edelleen käynnissä porsaiden kastraatiosta luopumisen vaikutuksia selvittävä hanke, jonka loppuraportti on vasta kirjoitusvaiheessa.

– Pidän huolestuttavana, että hallitus on ilmeisesti pitänyt kastraatiokiellon kumoamista niin kiireellisenä ja selvänä asiana, ettei loppuraporttiakaan maltettu odottaa. Sen sijaan turkistarhauksen kieltämistä ajava kansalaisaloite on ollut maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä jo syyskuusta 2024. Orpon hallitus suorastaan alleviivaa toiminnallaan piittaamattomuutta eläinten hyvinvoinnista.

Myös SDP:n Pia Viitanen tiedottaa samasta aiheesta.

– On käsittämätöntä ja surullista, että hallitus ottaa tässä takapakkia. Kirurginen kastraatio aiheuttaa porsaalle voimakasta kipua ja stressiä, ja oli merkittävä parannus, että kielto saatiin aikaan. Jos eläinten hyvinvointilaki nyt sika-alan vaatimuksesta avataan ja kastraatiokielto kumotaan, ryhdytäänkö vaatimaan muidenkin kohtien avaamista?

– Laki on ollut voimassa vasta vuoden 2024 alusta ja sitä on täydennettävä esimerkiksi uudistamalla lajikohtaiset asetukset, ei heikennettävä taloudellisin perustein.