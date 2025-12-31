Taas kaapelivaurio Itämerellä – Orpo: Kaikkea ei saa estettyä

Suomen viranomaiset ottivat uudenvuodenaattona haltuunsa mukavuuslippulaivan, jonka epäillään vahingoittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä. Pääministeri Petteri Orpon (kok) mukaan tällaisia turmia ei saa ikinä estettyä täydellisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elisa havaitsi vaurion ja ilmoitti siitä viranomaisille keskiviikkona aamuyöllä. Operaattorin ilmoittama vaurioitumispaikka on Suomenlahdella Viron talousvyöhykkeellä.

Rikkojaksi epäilty alus saatiin kiinni Suomen talousvyöhykkeellä, viranomaiset kertoivat keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan. Alueella oli kaksi muutakin laivaa, mutta kohteeksi varmistui nopeasti Fitburg-niminen rahtialus.

Alus on rekisteröity Karibialla sijaitsevan saarivaltion Saint Vincentin ja Grenadiinien lipun alle.

Laivan ankkuriketju oli meressä aluksen liikkuessa, kun alus tavoitettiin.

Rajavartiolaitos pyysi helikopteristaan alusta pysähtymään sekä nostamaan ankkuriketjun ylös. Alusta pyydettiin sen jälkeen siirtymään turvalliselle ankkuripaikalle Suomen aluevesille, ja viranomaiset laskeutuivat aamupäivällä alukselle rajan ja puolustusvoimien helikoptereista.

Operaatio sujui ilman vastarintaa. Koko aluksen miehistö on poliisin mukaan otettu kiinni. Miehistössä on poliisin mukaan ainakin venäläisiä, azereja, georgialaisia ja kazakstanilaisia.

Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan alus lähti matkaan Pietarista ja sen suuntana oli Haifan kaupunki Israelissa.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo kertoi STT:lle, että keskiviikkoisten tietojen perusteella Suomenlahdella sattunut kaapelirikko rajoittuu tietoliikenneyhteyksiin, eikä niillekään ole aiheutunut pysyvää haittaa.

Orpo totesi, että vastaavan kaltaisista tilanteista alkaa valitettavasti tulla rutiinia, mutta viranomaisyhteistyö toimii. Hallitus sai tiedon tapahtuneesta varhain aamulla, hän kertoi.

Pääministeri muistuttaa, ettei meriturmia ja kaapelivaurioita pystytä ikinä kokonaan estämään.

- Tilanne vain on se, että Itämerellä ja Suomenlahdella laivaliikenne on erittäin vilkasta. Näitä sattuu. Nyt täytyy vain malttaa mielensä ja antaa viranomaisten selvittää mistä tässä on kysymys ennen kuin mennään johtopäätöksiin.

Orpo kertoo keskustelleensa tapahtuneesta myös Viron pääministerin kanssa, ja yhteistyö maiden viranomaisten välillä sujuu kuten pitääkin.

- Rutiinia tästä valitettavasti alkaa tulla, mutta koko ajan tehdään töitä että me pystymme suojaamaan meidän kriittinen merenalainen infrastruktuurimme. Valitettavasti tämä ei ole vielä aukoton, eikä sitä varmaan täysin aukottomaksi saakaan, Orpo sanoo.

Myös muu valtionjohto on kommentoinut tapahtumaa. Presidentti Alexander Stubb kiitti viestipalvelu X:ssä viranomaisia tehokkaasta toiminnasta.

- Suomi on varautunut erilaisiin turvallisuushaasteisiin ja reagoimme niihin tarpeen vaatimalla tavalla, Stubb kirjoitti.

OPERAATTORI Elisalta kerrotaan, että sen käyttämä yhteysalus on lähdössä tutkimaan kaapelivikaa heti, kun sääolosuhteet merellä sen sallivat. Vian kartoittamiseen voi mennä päiviä.

Häiriö ei Elisan mukaan vaikuta sen palveluihin Suomessa tai Virossa, koska yhteydet on varmennettu muillakin kaapeleilla. Siirtoyhteysasiakkaille voi joitain pulmia tulla.

KESKUSRIKOSPOLIISI on nyt tutkintavastuussa. KRP kertoo tutkivansa tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Asian selvittelyssä ovat poliisin ja Rajavartiolaitoksen lisäksi mukana puolustusvoimat, Tulli, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Fingrid.

Poliisi on myös ollut yhteydessä valtakunnansyyttäjäntoimistoon, ja valtakunnansyyttäjä on antanut asiaa koskevan syytemääräyksen.

KRP kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että rikostutkinnan kestosta ei voida vielä antaa mitään arviota. Merenpohjan jälkien ja aluksen teknisen tutkinnan lisäksi myös aluksen päällystöä ja miehistöä pitää vielä kuulustella.

Todennäköisesti alus pääsee sen jälkeen jatkamaan matkaansa, poliisi arvioi.

VIRON MEDIAN mukaan lukuisia Itämeren merikaapeleita on katkeillut joulunpyhien jälkeen, mutta valtaosaan tapahtumista on löytynyt luonnollinen selitys myrskyisestä säästä.