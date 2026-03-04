Työmarkkinat
4.3.2026 11:58 ・ Päivitetty: 4.3.2026 11:58
Taas karu työmarkkinauutinen: Boliden aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 500:aa työntekijää
Metallialan yritys Boliden aloittaa muutosneuvottelut Kevitsan kupari- ja nikkelikaivoksella Sodankylässä.
Yhtiön mukaan muutosneuvotteluiden taustalla on Suomessa tehty kaivosveron korotus, joka tuli voimaan vuodenvaihteessa. Muutosneuvottelut koskevat Bolidenin kaikkia yli 500:aa työntekijää Kevitsassa.
Bolidenin mukaan jopa 285 työntekijän arvioidaan olevan muutosten piirissä. Irtisanomisten määrä selviää myöhemmin, mutta Bolidenin viestinnän mukaan irtisanottavia tulee olemaan kolmenumeroinen määrä.
Bolidenin mukaan kaivosveron muutos tarkoittaa myös sitä, että noin miljardin euron investointipäätös Kevitsan toiminnan jatkamisesta vuoden 2034 jälkeen on tällä hetkellä jäissä.
- Valitettavasti näyttää siltä, että Suomi on valinnut tien, joka luo haasteita pääomavaltaiselle kaivosteollisuudelle, sanoo Bolidenin Kevitsan kaivoksen johtaja Tom Söderman tiedotteessa.
Kommentit
