13.4.2026 15:19 ・ Päivitetty: 13.4.2026 15:19
Taas lisää edustusoikeuksia venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille
Kansainvälinen uimaliitto World Aquatics sallii venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden jatkossa kilpailla liiton kisoissa käyttäen edustusasujaan, lippujaan ja kansallishymnejään.
Liitto kertoi rajoitusten poistosta maanantaina.
Jo aiemmin liitto salli venäläis- ja valkovenäläisjunioreiden kilpailla muiden maiden urheilijoiden tavoin.
- Kolmen viime vuoden aikana World Athletics ja (uinnin etiikkaa valvova) Aquatics Integrity Unit ovat menestyksekkäästi auttaneet varmistamaan sen, että konflikti pidetään urheilukilpapaikkojen ulkopuolella.
– Haluamme päättäväisesti varmistaa, että altaat ja avovedet pysyvät paikkoina, joissa urheilijat jokaisesta kansakunnasta voivat kilpailla rauhanomaisesti yhdessä, World Aquaticsin puheenjohtaja Husain al-Musallam muotoili tiedotteessa.
