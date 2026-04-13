13.4.2026 15:19 ・ Päivitetty: 13.4.2026 15:19

Taas lisää edustusoikeuksia venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille

Venäjän presidentille Vladimir Putinille huippu-urheilu ja siinä menestyminen on aina ollut tärkeä propaganda-ase.

Kansainvälinen uimaliitto World Aquatics sallii venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden jatkossa kilpailla liiton kisoissa käyttäen edustusasujaan, lippujaan ja kansallishymnejään.

Liitto kertoi rajoitusten poistosta maanantaina.

Jo aiemmin liitto salli venäläis- ja valkovenäläisjunioreiden kilpailla muiden maiden urheilijoiden tavoin.

- Kolmen viime vuoden aikana World Athletics ja (uinnin etiikkaa valvova) Aquatics Integrity Unit ovat menestyksekkäästi auttaneet varmistamaan sen, että konflikti pidetään urheilukilpapaikkojen ulkopuolella.

– Haluamme päättäväisesti varmistaa, että altaat ja avovedet pysyvät paikkoina, joissa urheilijat jokaisesta kansakunnasta voivat kilpailla rauhanomaisesti yhdessä, World Aquaticsin puheenjohtaja Husain al-Musallam muotoili tiedotteessa.

