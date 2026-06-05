Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

5.6.2026 11:17 ・ Päivitetty: 5.6.2026 11:17

Taas uusi drooniräjähdys Romaniassa – nyt satamassa

iStock
Constanta on vilkas rahtisatama Mustanmeren länsirannikolla.
Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Constantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo.
Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään.

Meridrooni löydettiin perjantaiaamuna, ja se räjähti itsekseen myöhemmin.

Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. Kaksi ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.

VENÄJÄN suurlähetystö Romaniassa kirjoittaa Telegram-tilillään, että meridroonit ovat ukrainalaisia ja yritykset yhdistää ne Venäjään suoraan tai epäsuorasti ovat täysin perusteettomia.

Samaa Venäjä sanoi viime viikolla myös kerrostaloon osuneesta lennokistaan.

Romania määräsi viikko sitten Venäjän Constantan-pääkonsulin karkotettavaksi maasta ja lisäksi Venäjän pääkonsulaatin Constantassa suljettavaksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
3.6.2026
Helsingin pormestaristo: Puhemiehen avustaja esittää meistä perättömiä Suvivirsi-väitteitä
Lue lisää

Jussi Systä

Kolumnit
5.6.2026
Auttaako työttömien patistelu töihin, jos työpaikkoja ei ole?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU