Taas uusi drooniräjähdys Romaniassa – nyt satamassa

Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään.

Meridrooni löydettiin perjantaiaamuna, ja se räjähti itsekseen myöhemmin.

Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. Kaksi ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.

VENÄJÄN suurlähetystö Romaniassa kirjoittaa Telegram-tilillään, että meridroonit ovat ukrainalaisia ja yritykset yhdistää ne Venäjään suoraan tai epäsuorasti ovat täysin perusteettomia.

Samaa Venäjä sanoi viime viikolla myös kerrostaloon osuneesta lennokistaan.

Romania määräsi viikko sitten Venäjän Constantan-pääkonsulin karkotettavaksi maasta ja lisäksi Venäjän pääkonsulaatin Constantassa suljettavaksi.