Ulkomaat
5.6.2026 11:17 ・ Päivitetty: 5.6.2026 11:17
Taas uusi drooniräjähdys Romaniassa – nyt satamassa
Meridrooni löydettiin perjantaiaamuna, ja se räjähti itsekseen myöhemmin.
Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. Kaksi ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
VENÄJÄN suurlähetystö Romaniassa kirjoittaa Telegram-tilillään, että meridroonit ovat ukrainalaisia ja yritykset yhdistää ne Venäjään suoraan tai epäsuorasti ovat täysin perusteettomia.
Samaa Venäjä sanoi viime viikolla myös kerrostaloon osuneesta lennokistaan.
Romania määräsi viikko sitten Venäjän Constantan-pääkonsulin karkotettavaksi maasta ja lisäksi Venäjän pääkonsulaatin Constantassa suljettavaksi.
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