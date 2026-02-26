Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.2.2026 15:25 ・ Päivitetty: 26.2.2026 15:33

Taas uusi norjalaiskohu: WEF-johtaja lähtee Epstein-kytkyjen takia

LEHTIKUVA / AFP
Tammikuussa Brende johti vielä Sveitsin Davosissa talousvaikuttajien WEF-kokousta.

Maailman talousfoorumin WEF:n johtaja Börge Brende on ilmoittanut eroavansa tehtävästään.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Norjalainen Brende päätti jättää tehtävänsä pian sen jälkeen, kun hänen kytköksensä seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin paljastuivat.

- Huolellisen harkinnan jälkeen olen päättänyt erota Maailman talousfoorumin puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävästä, Brende sanoi lausunnossaan.

Brende (s. 1965) on entinen Norjan konservatiivipuolueen ulkoministeri. Hän nousi WEF:n johtoon vuonna 2017.

AIEMMIN tässä kuussa WEF käynnisti riippumattoman tutkinnan Brenden suhteesta Epsteiniin. Se ilmoitti torstaina, että tutkinta on päättynyt eikä sen tuloksissa paljastunut mitään uutta jo aiemmin Epstein-asiakirjoissa esille tulleiden tietojen lisäksi.

Pelkkä nimen löytyminen Epstein-asiakirjoista ei tarkoita, että ihminen olisi syyllistynyt rikokseen.

Brenden nimi on esiintynyt kymmeniä kertoja Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemissa Epstein-rikosvyyhtiin liittyvissä asiakirjoissa.



Maailman talousfoorumin imagolle Epstein-yhteyksistä on kuitenkin selvää haittaa: päättäjien eliittiyhteisöä pidetään salaliittoteorioissa jo valmiiksi paheiden pesänä.

WEF ilmoitti nimittäneensä johtoryhmään kuuluvan Alois Zwinggin väliaikaiseksi puheenjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi, kunnes WEF:n hallitus aloittaa Brenden pysyvän seuraajan etsinnän.

PALJASTUKSET EPSTEININ ja norjalaisvaikuttajien yhteyksistä ovat kuohuttaneet Norjaa koko alkuvuoden ajan.

Epsteinin läheisessä tuttavaverkostossa on ollut muun muassa kruununprinsessa Mette-Marit, sekä nyttemmin jo rankasta lahjustenotostakin epäilty entinen demaripääministeri Thorbjørn Jagland.

