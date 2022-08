Tähän uudistukseen moni havahtui vasta tänä syksynä – toisen asteen maksuttomuus on suuri helpotus lukuisille perheille

Kerroin heille, että sillä turvataan peruskoulun jälkeen toisen asteen tutkinto kaikille nuorille, koska pelkkä peruskoulun todistus ei enää nykypäivänä riitä työmarkkinoilla. Siihen kummipoikani tokaisi: ”Niin, että sitten meillä ei enää ole niitä elämänkoululaisia.” Mielestäni aika hyvin kiteytetty.

Oppivelvollisuusuudistuksen laajemman merkityksen tulemme näkemään vasta tulevaisuudessa, vuosien päästä. Sanomatta kuitenkin on selvää, että peruskoulu itsessään on hyvinvointivaltiomme yksi kulmakivi ja sellaisena siihen tulee myös suhtautua. Vahva työllisyys ja talous edellyttävät osaavaa kansaa ja osaamisen pohjatyötä peruskouluissa ympäri Suomen tehdään päivittäin.

Peruskoulusta pitää huolehtia tulevaisuudessa entistä paremmin sillä osaaminen ja koulutus ovat elinehtomme, mikäli aiomme pärjätä. Suomi on aina ollut koulutuksen mallimaa ja peruskoulumme oli mittauksissa pitkään kerta toisensa jälkeen maailman ykkönen. Viimeisen vuosikymmenen aikana oppimistulokset ovat kuitenkin pudonneet huolestuttavasti ja oppimiserot ovat kasvaneet. Peruskouluun on korkea aika panostaa entistä enemmän, jotta jokaisella nuorella olisi riittävä osaaminen ja taidot peruskoulun päättäessään.

Oppivelvollisuusikä laajeni ja samalla toisen asteen opinnot tulivat maksuttomiksi. Tänä syksynä lukion ja ammattikoulun maksuttomuuteen on havahtunut moni, vaikka tämä on jo toinen syksy maksuttomuuden aikana. Kun kustannustaso on yleisesti noussut, on kiistatta suuri helpotus lukuisille perheille, ettei muiden kulujen lisäksi tule oppikirjojen tai muiden oppimisvälineiden hankintakuluja.