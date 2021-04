Taimela: ”Kasvun ja työllisyyden tukeminen on parasta balsamia pandemian haavoihin”

SDP:n kansanedustaja ja puolueensa työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaryhmän vastaava Katja Taimela on hyvillään Suomen askelmerkeistä tulevaisuuteen sekä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen kehysriihisopuun. DEMOKRAATTI Demokraatti

– On hyvä, että hallitus löysi tien hallitusohjelmansa 80 000 lisätyöllisen kasvu-uralle. Se on vahva työllisyysviesti ja oikeudenmukaisuuden viesti tulevaisuuteen, Taimela sanoo tiedotteessan.

Hänen mukaansa puoliväliriihi herättää koronakriisin keskeltä uskoa tulevaisuuteen.

– Tämä on erityisen tärkeää osatyökykyisille ja työantajille, joita varten uusi valtion Välittäjä Oy perustetaan. Se luo reitin erittäin työhaluisille ihmisille tulla mukaan yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä on iso askel.

– Kun lisäksi uudistetaan palkkatuki ja edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä julkisten hankintojen vauhdittamisohjelmalla, ovat monien aiempien hallitusten suunnitelmat konkretisoitumassa käytännön toimiksi.

Hallituksen muita kehysriihessä vahvistamia työllisyystoimia ovat TE-palveluiden siirto kunnille, työperäisen maahanmuuton lisääminen työvoimapulasta kärsiville aloille sekä vahvistaa jatkuvan oppimisen uudistuksen toimenpiteitä osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Taimela sanoo, että tarkoituksena on uudistaa työikäiselle väestölle suunnattuja osaamispalveluja, kehittää työelämän muutosten ennakointia sekä kohdentaa koulutusta ja ohjausta erityisesti rakennemuutosaloille.

– Hallituksen tavoite on edelleen 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen puoliväliin. Se on kunnianhimoinen, mutta realistinen koronaiskuista huolimatta. Kasvun ja työllisyyden tukeminen on parasta balsamia pandemian haavoihin. Kansalaiset voivat luottaa SDP:n ihmisten hyvinvointia, tasa-arvoa ja työllisyyttä parantaviin toimiin. Siitä vastuullinen kehysratkaisu on jälleen hyvä esimerkki. Samalla se on osoitus SDP:n kyvystä toimia vastuunkantajana poikkeuksellisenakin kriisiaikana, Taimela päättää tiedotteensa.