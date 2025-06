Taina Susiluoto lähtee Olympiakomiteasta

Toimitusjohtaja Taina Susiluoto jättää tehtävänsä Olympiakomiteassa. Hän hoiti tehtävää kolme vuotta kesäkuusta 2022 lähtien. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Se oli yhteisen keskustelun lopputulos, Olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen vastasi STT:n kysymykseen siitä, kenen aloitteesta Susiluoto lähti.

- Se liittyy siihen, että uuden strategian myötä olemme päättäneet ottaa monta askelta kohti urheilua ja haluamme olla urheilun asiantuntijaorganisaatio. Molemmat osapuolet kokivat, ettei häntä siihen tehtävään ollut palkattu, Kilpinen jatkoi.

Olympiakomitea tiedotti maanantaina uudistavansa organisaationsa ja strategiansa. Uuden toimitusjohtajan haun aikana toimitusjohtajana toimii toistaiseksi varatoimitusjohtaja Petri Keskitalo.

Olympiakomitea tiedotti myös, että huippu-urheilusta jatkossa vastaavan Team Finlandin johtajan haku on loppusuoralla. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lopettamisen jälkeen Team Finland hoitaa jatkossa huippu-urheilua Olympiakomiteassa.

- Finaalikierroksen haastattelut alkavat tänään ja jatkuvat koko viikon. Jos hallitus on yksimielinen, alkavat sen jälkeen sopimusneuvottelut. Mahdollista on, että kesäkuun loppuun mennessä meillä on päätös, Kilpinen kertoi.

Viimeiselle haastattelukierrokselle on Kilpisen mukaan kutsuttu neljä hakijaa. Kilpisen mukaan joukossa on myös ainakin yksi ulkomainen hakija.