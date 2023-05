”Taistelijat kuolevat turhaan” – Wagner aikoo vetäytyä Bahmutista ammuspulan takia

Hänen mukaansa taistelijat luovuttavat asemansa Bahmutissa puolustusministeriön joukoille keskiviikkona ja vetäytyvät selustassa sijaitseviin asemiin.

– Taistelijat kuolevat turhaan, koska ampumatarvikkeita ei ole.

Prigozhin julkaisi jo aikaisemmin omalla Telegram-kanavallaan videon, jossa hän esitteli kaatuneiden taistelijoiden ruumiita ja solvasi sekä puolustusministeri Sergei Shoigua että armeijan komentajaa Valeri Gerasimovia.

- He tulivat vapaaehtoisina tänne, ja nyt he kuolevat, jotta te voitte lihoa paneloiduissa toimistoissanne. Nämä ovat Wagnerin miehiä. He kuolivat tänään. Heidän verensä on yhä lämmintä, Prigozhin uhosi.