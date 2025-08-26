Talous
26.8.2025 07:02 ・ Päivitetty: 26.8.2025 07:02
Taistelu kiihtyy: Trump erotti Lisa Cookin
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) välinen taistelu kiihtyy. Trump ilmoitti varhain tiistaina Suomen aikaa omistamassaan Truth Social -palvelussa erottavansa pankin johtokuntaan kuuluvan Lisa Cookin.
On kuitenkin epäselvää, onko Trumpilla valtuuksia erottaa Cookia, sillä Yhdysvaltain korkeimman oikeuden taannoisen linjauksen mukaan presidentti voi tehdä näin vain sellaisessa tapauksessa, jos kyseessä on vakava tehtävien laiminlyönti tai rikkomus.
Trumpin mukaan erottamisen syynä ovat epäilyt, joiden mukaan Cook olisi syyllistynyt petokseen asuntolainoja hakiessaan. Liittovaltion asuntorahoitusviraston johtaja Bill Pulten mukaan Cook olisi ilmoittanut lainoja hakiessaan kaksi ensisijaista asuinpaikkaa, koska kakkosasunnolle myönnettävien lainojen korot ovat usein huomattavasti korkeampia kuin varsinaisen asunnon ostamiseen tarjottavien lainojen korot.
Trump on nimittänyt Pulten virkaansa.
Cook sanoi aikaisemmin kuluvassa kuussa Pulten syytösten tultua julki, ettei aio alistua eroamaan painostuksen edessä. Fed ei tuoreeltaan kommentoinut Trumpin päätöstä.
Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden mukaan Trumpin päätös tullaan haastamaan oikeudessa ja Cook saanee jatkaa virassaan käsittelyn ajan.
Cook on ensimmäinen afroamerikkalainen nainen Fedin johtokunnassa. Hänen kautensa on määrä päättyä vuonna 2038.
Yhdysvaltojen presidentit eivät normaalisti ole puuttuneet Fedin toimintaan, jotta sen asema itsenäisenä finanssitoimijana säilyisi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.