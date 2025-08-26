Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

26.8.2025 07:02 ・ Päivitetty: 26.8.2025 07:02

Taistelu kiihtyy: Trump erotti Lisa Cookin

LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) välinen taistelu kiihtyy. Trump ilmoitti varhain tiistaina Suomen aikaa omistamassaan Truth Social -palvelussa erottavansa pankin johtokuntaan kuuluvan Lisa Cookin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

On kuitenkin epäselvää, onko Trumpilla valtuuksia erottaa Cookia, sillä Yhdysvaltain korkeimman oikeuden taannoisen linjauksen mukaan presidentti voi tehdä näin vain sellaisessa tapauksessa, jos kyseessä on vakava tehtävien laiminlyönti tai rikkomus.

Trumpin mukaan erottamisen syynä ovat epäilyt, joiden mukaan Cook olisi syyllistynyt petokseen asuntolainoja hakiessaan. Liittovaltion asuntorahoitusviraston johtaja Bill Pulten mukaan Cook olisi ilmoittanut lainoja hakiessaan kaksi ensisijaista asuinpaikkaa, koska kakkosasunnolle myönnettävien lainojen korot ovat usein huomattavasti korkeampia kuin varsinaisen asunnon ostamiseen tarjottavien lainojen korot.

Trump on nimittänyt Pulten virkaansa.

Cook sanoi aikaisemmin kuluvassa kuussa Pulten syytösten tultua julki, ettei aio alistua eroamaan painostuksen edessä. Fed ei tuoreeltaan kommentoinut Trumpin päätöstä.

Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden mukaan Trumpin päätös tullaan haastamaan oikeudessa ja Cook saanee jatkaa virassaan käsittelyn ajan.

Cook on ensimmäinen afroamerikkalainen nainen Fedin johtokunnassa. Hänen kautensa on määrä päättyä vuonna 2038.

Yhdysvaltojen presidentit eivät normaalisti ole puuttuneet Fedin toimintaan, jotta sen asema itsenäisenä finanssitoimijana säilyisi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
26.8.2025
Analyysi: Palestiina-kiista halvaannutti hallituksen ulkopolitiikkaa
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
25.8.2025
Lindtman nihkeänä velkajarrusta: Se lukitsisi Suomen 50 vuodeksi kurjuuteen
Lue lisää

Rolf Bamberg

Musiikki
25.8.2025
Konserttiarvio: Huvilan juhlassa seilailtiin Moroderista Mårtsikan Myrskyluodolle, Radioheadista Gösta Sundqvistin Pohjois-Karjalaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU