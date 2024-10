Talentia: Hallitus torppaa keinot palkkaeron kaventamiseksi – julkisen sektorin palkkaohjelma on elintärkeä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan sukupuolten palkkaero uhkaa kasvaa entistäkin suuremmaksi ilman julkisen sektorin palkkaohjelmaa. Demokraatti Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeriön Tilastokeskukselta tilaaman tutkimuksen mukaan naiset ansaitsevat kaikilla aloilla keskimäärin vähemmän kuin miehet. Erityisesti naisvaltaisella sosiaali- ja terveyspalvelualalla palkat ovat merkittävästi miesvaltaisia aloja heikommat.

– Hyvinvointialueille ja kuntiin vuosille 2022-2027 sovittu palkkaohjelma on elintärkeä. Sen avulla palkkaeroa saadaan kavennettua, vaikka kirittävää edelleen riittää, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Palkkaero on kaventunut julkisella sektorilla hieman vuosina 2013-2020, mutta taustalla vaikuttaa lähinnä se, että naiset ovat siirtyneet paremmin palkattuihin tehtäviin.

Palkkaerot alkavat entisestään kasvaa.

Talentia muistuttaa tutkimuksen osoittavan, että samapalkkaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan toimia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä naisvaltaisiin aloihin, joissa segregaatio ja palkkaero ovat merkittävät.

– Nyt hallitus kuitenkin torppaa tehokkaat keinot, joilla palkkaeroa voitaisiin kaventaa. Vientivetoinen palkkamalli vie naisvaltaiselta sosiaalialalta mahdollisuuden nousta palkkakuopasta. Palkkaerot alkavat entisestään kasvaa, Karsio sanoo.

Talentia huomauttaa, että yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkkakuoppa on vielä syvempi kuin julkisella sektorilla. Alalla on käynnissä veto- ja pitovoimahanke, jolla pyritään kuromaan palkkaeroa suhteessa julkiseen sektoriin. Talentian mukaan myös tämä hyvä kehitys on vaarassa katketa.