Talentia varoittaa: Poliisilain muutos voi estää ihmisiä hakeutumasta välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin

Talentia varoittaa, että poliisilakiin ehdotettu muutos vaarantaa sosiaalihuollon asiakassuhteiden luottamuksellisuuden ja voi estää ihmisiä hakeutumasta välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin.

Poliisilakiin ehdotettu muutos laajentaisi poliisin pääsyä sosiaalihuollon asiakastietoihin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa muutosta.

– Sosiaalialan asiakastyön perusta on luottamus. Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että hän voi kertoa elämäntilanteestaan rehellisesti ja avoimesti ilman pelkoa siitä, että tiedot välittyvät viranomaisille muussa kuin lain tarkasti säätämässä ja välttämättömässä tarkoituksessa, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Karsion mukaan pelko tietojen leviämisestä voi johtaa siihen, että asiakkaat jättävät kertomatta olennaisista asioista, kuten väkivallan uhasta ja päihteiden käytöstä.

– Tämä heikentää sosiaalihuollon kykyä tarjota oikea-aikaista ja vaikuttavaa apua, mikä voi pahimmillaan vaarantaa asiakkaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja turvallisuuden, Karsio sanoo.

ESITYSLUONNOKSEN mukaan poliisi voisi saada tiedon henkilön läsnäolosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilassa tiettynä aikana ja tiedon tämän henkilöllisyydestä. Lisäksi tiedonsaantioikeus koskisi myös vähäisiä rikosnimikkeitä, kuten näpistyksiä. Talentia on tästä erityisen huolissaan.

– Käytännössä tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi joidenkin asumisyksiköiden tai hätämajoitusten asiakkaista suuri osa täyttäisi tämän kriteerin. Tämä voisi johtaa siihen, että apua tarvitsevat henkilöt eivät uskaltaisi hakeutua palveluihin, mikä heikentäisi heidän turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan, Karsio sanoo.

Talentian mukaan nykymuodossaan lakiesitys vaarantaa asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja on vaikutusarvioinniltaan puutteellinen. Talentia esittää, ettei poliisilakiin sisällytetä ehdotettua säännöstä. Mahdolliset tietojen luovutukset on Talentian mukaan säilytettävä poikkeuksellisina, tarkkarajaisina ja perustuttava yksilöityyn lain mukaiseen velvoitteeseen.