Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

15.8.2025 09:03 ・ Päivitetty: 15.8.2025 09:03

Talentia varoittaa: Poliisilain muutos voi estää ihmisiä hakeutumasta välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin

Nora Vilva

Talentia varoittaa, että poliisilakiin ehdotettu muutos vaarantaa sosiaalihuollon asiakassuhteiden luottamuksellisuuden ja voi estää ihmisiä hakeutumasta välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin.

Demokraatti

Demokraatti

Poliisilakiin ehdotettu muutos laajentaisi poliisin pääsyä sosiaalihuollon asiakastietoihin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa muutosta.

– Sosiaalialan asiakastyön perusta on luottamus. Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että hän voi kertoa elämäntilanteestaan rehellisesti ja avoimesti ilman pelkoa siitä, että tiedot välittyvät viranomaisille muussa kuin lain tarkasti säätämässä ja välttämättömässä tarkoituksessa, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Karsion mukaan pelko tietojen leviämisestä voi johtaa siihen, että asiakkaat jättävät kertomatta olennaisista asioista, kuten väkivallan uhasta ja päihteiden käytöstä.

– Tämä heikentää sosiaalihuollon kykyä tarjota oikea-aikaista ja vaikuttavaa apua, mikä voi pahimmillaan vaarantaa asiakkaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja turvallisuuden, Karsio sanoo.

ESITYSLUONNOKSEN mukaan poliisi voisi saada tiedon henkilön läsnäolosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilassa tiettynä aikana ja tiedon tämän henkilöllisyydestä. Lisäksi tiedonsaantioikeus koskisi myös vähäisiä rikosnimikkeitä, kuten näpistyksiä. Talentia on tästä erityisen huolissaan.

– Käytännössä tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi joidenkin asumisyksiköiden tai hätämajoitusten asiakkaista suuri osa täyttäisi tämän kriteerin. Tämä voisi johtaa siihen, että apua tarvitsevat henkilöt eivät uskaltaisi hakeutua palveluihin, mikä heikentäisi heidän turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan, Karsio sanoo.

Talentian mukaan nykymuodossaan lakiesitys vaarantaa asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja on vaikutusarvioinniltaan puutteellinen. Talentia esittää, ettei poliisilakiin sisällytetä ehdotettua säännöstä. Mahdolliset tietojen luovutukset on Talentian mukaan säilytettävä poikkeuksellisina, tarkkarajaisina ja perustuttava yksilöityyn lain mukaiseen velvoitteeseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

D-kasvo
15.8.2025
”Voiko maalla, jossa naisella ei ole oikeuksia, olla tulevaisuutta?” – Vuoden pakolainen Homaira Qadare puhuu Afganistanin naisten puolesta
Lue lisää

Rane Aunimo

Politiikka
14.8.2025
Antti Lindtman: Palestiinan tunnustaminen ei palkitse Hamasia
Lue lisää

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU