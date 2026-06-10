Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

10.6.2026 07:36 ・ Päivitetty: 10.6.2026 07:36

Talentia: Vastavalmistuneiden sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien työttömyys pomppasi kasvuun

Arja Jokiaho

Talentian kysely vuosina 2025-2026 sosiaalialalta valmistuneille paljastaa, että vastavalmistuneista 11 prosenttia oli työttömänä keväällä 2026.

Demokraatti

Demokraatti

Talentian Vastavalmistuneiden urapolut -minikyselyn mukaan sosiaalialalta valmistuneiden työttömyys on kasvanut nopeasti. Edellisvuoden kyselyssä työttömänä oli vain kolme prosenttia sosiaalialan vastavalmistuneista.

– Tilanne on järkyttävä ja herättää syvää huolta. Vain vuodessa alan uusien ammattilaisten työttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti. Vielä vähän aikaa sitten sosiaaliala tarjosi lähes varman työpaikan, kun alalla oli pulaa työntekijöistä. Nyt tilalle on tullut työttömyys, sanoo kyselyn tekijä, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Sanna Marttinen tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista sosionomeista 14 prosenttia kertoi olevansa työttömänä kyselyn aikaan, kun viime vuonna luku oli kolme prosenttia. Sosiaalityöntekijöistä vailla työtä oli neljä prosenttia, kun vuosi sitten kaikki valmistuneet sosiaalityöntekijät olivat töissä.

YHÄ harvempi vastavalmistuneista sosiaalialan ammattilaisista työskentelee vakituisessa työ- tai virkasuhteessa. Kyselyssä vakituisesta työpaikasta kertovien osuus on tippunut vuodessa 63 prosentista 43 prosenttiin. Määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sen sijaan on kasvanut 28 prosentista 36 prosenttiin.

– Sosiaalialan heikentyneen työllisyystilanteen taustalla näkyvät hyvinvointialueiden säästöt, jotka heijastuvat koko alalle. Myös sosiaalialan järjestöistä on lähtenyt työpaikkoja, kun niiden rahoitusta on leikattu. Tilanne on ristiriitainen: lakimuutoksissa painotetaan nyt sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta, samaan aikaan kuitenkin vähennetään alan ammattilaisia, Marttinen sanoo.

Talentian kyselyyn vastasi toukokuun alussa 271 vuosina 2025 ja 2026 valmistunutta Talentian jäsentä. Vastausprosentti oli 25. Talentia selvittää joka toinen vuosi vastavalmistuneiden jäsentensä sijoittumista työmarkkinoille. Viimeksi laaja kysely toteutettiin vuonna 2025, jolloin näkyi jo merkkejä alan työllisyystilanteen heikkenemisestä. Nyt tehdyllä kyselyllä haluttiin selvittää tämänhetkistä tilannetta, Talentia kertoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
9.6.2026
Keskustelu epäonnistui – mikäs siinä, kyse on vain ydinaseista
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
9.6.2026
Kansanedustajat syyttävät toisiaan valehtelusta kierrellyin sanankääntein
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
8.6.2026
Arvio: Trumpismi repii Yhdysvaltoja ja liittolaisia, mutta tilanne ei ole maan historiassa ainutlaatuinen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU