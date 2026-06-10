Talentia: Vastavalmistuneiden sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien työttömyys pomppasi kasvuun

Talentian kysely vuosina 2025-2026 sosiaalialalta valmistuneille paljastaa, että vastavalmistuneista 11 prosenttia oli työttömänä keväällä 2026. Demokraatti Demokraatti

Talentian Vastavalmistuneiden urapolut -minikyselyn mukaan sosiaalialalta valmistuneiden työttömyys on kasvanut nopeasti. Edellisvuoden kyselyssä työttömänä oli vain kolme prosenttia sosiaalialan vastavalmistuneista.

– Tilanne on järkyttävä ja herättää syvää huolta. Vain vuodessa alan uusien ammattilaisten työttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti. Vielä vähän aikaa sitten sosiaaliala tarjosi lähes varman työpaikan, kun alalla oli pulaa työntekijöistä. Nyt tilalle on tullut työttömyys, sanoo kyselyn tekijä, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Sanna Marttinen tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista sosionomeista 14 prosenttia kertoi olevansa työttömänä kyselyn aikaan, kun viime vuonna luku oli kolme prosenttia. Sosiaalityöntekijöistä vailla työtä oli neljä prosenttia, kun vuosi sitten kaikki valmistuneet sosiaalityöntekijät olivat töissä.

YHÄ harvempi vastavalmistuneista sosiaalialan ammattilaisista työskentelee vakituisessa työ- tai virkasuhteessa. Kyselyssä vakituisesta työpaikasta kertovien osuus on tippunut vuodessa 63 prosentista 43 prosenttiin. Määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sen sijaan on kasvanut 28 prosentista 36 prosenttiin.

– Sosiaalialan heikentyneen työllisyystilanteen taustalla näkyvät hyvinvointialueiden säästöt, jotka heijastuvat koko alalle. Myös sosiaalialan järjestöistä on lähtenyt työpaikkoja, kun niiden rahoitusta on leikattu. Tilanne on ristiriitainen: lakimuutoksissa painotetaan nyt sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta, samaan aikaan kuitenkin vähennetään alan ammattilaisia, Marttinen sanoo.

Talentian kyselyyn vastasi toukokuun alussa 271 vuosina 2025 ja 2026 valmistunutta Talentian jäsentä. Vastausprosentti oli 25. Talentia selvittää joka toinen vuosi vastavalmistuneiden jäsentensä sijoittumista työmarkkinoille. Viimeksi laaja kysely toteutettiin vuonna 2025, jolloin näkyi jo merkkejä alan työllisyystilanteen heikkenemisestä. Nyt tehdyllä kyselyllä haluttiin selvittää tämänhetkistä tilannetta, Talentia kertoo tiedotteessa.